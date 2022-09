Palazzine in via Carloforte, Distilo a Tomatis: “Attendere la sentenza prima di valutare ipotesi”

Albenga. “Come fa il sindaco Tomatis a dire che coinvolgerà i cittadini per il possibile utilizzo dei 450.000 euro destinati alla zona di via Carloforte se non vi è ancora la sentenza definitiva della corte europea? O il sindaco ha informazioni che in città altri non hanno oppure questa è l’ennesima uscita con l’inno che questa amministrazione usa da anni ovvero ‘poi faremo, poi realizzeremo’ e cosi via”.

A dichiararlo è Diego Distilo, presidente del consiglio comunale albenganese e capogruppo di Aria Nuova per Albenga, in risposta alla parole del primo cittadino che ha annunciato l’ottenimento di 450 mila euro per realizzare il progetto definitivo/esecutivo di rigenerazione urbana del complesso di via Carloforte.

“Ho letto con stupore, tra l’altro – dice Distilo – che vengono messe in atto ipotesi sul futuro della zona di via Carloforte senza minimamente pensare alle circa 100 famiglie che avevano acquisito gli alloggi e finite nel fallimento della ditta costruttrice. Ci dica il sindaco se chi ha impegnato tutti i risparmi per comprare la casa della vita dovrà definitivamente rinunciare e considerare persi tutti gli investimenti”.

“Credo – prosegue – che prima di lanciare slogan di ogni tipo, malgrado il buon lavoro dei tecnici comunali e non dei politici, bisognerà attendere la sentenza definitiva e valutare nelle ipotesi una tutela per tutte le famiglie che avevano investito in quei beni”.

“Oggi potremmo fare mille ipotesi, ma credo che sia ancora prematuro, allo stato di fatto sarebbe meglio occuparsi del problema delle piogge che potrebbero arrivare, dei marciapiedi distrutti e di molti altri problemi che questa citta ha. È ora di smetterla di continuare ad usare il vecchio proverbio ‘Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito’ perchè in citta questo non funziona più”, conclude Distilo.