Ora online il video di “Giro di Notte”, il primo singolo del savonese Sethu

Liguria. E’ stato pubblicato martedì 13 settembre il video ufficiale di “Giro di Notte”, il primo singolo del savonese Sethu (scelto da MTV New Generation come Artista del mese di settembre) prodotto dal gemello Jiz per Carosello Records. Il video è online sul canale Vevo dell’artista.

Crudo, scuro, inquieto, euforico: Sethu è un misterioso animale notturno che con la musica racconta la sua generazione che vive tra incertezze, ansie e paure per il futuro. Ragazzi stanchi, abbandonati ai ritmi della provincia e della noia e che combattono spesso per la loro sanità mentale.

Nella musica di Sethu rabbia, tristezza ed euforia si mischiano e si alternano, passando da momenti intimi e introspettivi a passaggi frenetici e caotici. Un insieme di elementi, il suo, che non ha bisogno di essere etichettato in un genere preciso, convergendo in uno stile meticcio figlio da una parte del rap e del metal fino alle ultime contaminazioni con il pop e l’urban.

Questo è il mood in cui si inserisce anche il video di “Giro Di Notte” con la regia di Claudia Campoli: scene di introspezione e solitudine in ambienti indefiniti si alternano a quelle corali di ribellione e sfogo tra le auto abbandonate di una rimessa, riflettendo così le sfumature di un brano che è malinconico ed euforico allo stesso tempo.

“Ho scritto Giro Di Notte con mio fratello Jiz circa un anno fa in studio. Era un momento un po’ difficile per me, sentivo che la mia musica aveva bisogno di cambiare e sentivo che non stavo andando nella direzione che volevo. Il pezzo è nato davanti al microfono in modo molto spontaneo. Volevo fare qualcosa di triste, come al mio solito, ma che comunque fosse movimento. È un pezzo che ricorda il passato in modo molto malinconico, ma che esprime anche la rabbia del presente”, racconta Sethu.

“Il video è stato diretto da Claudia Campoli, come tutti i miei video fino ad ora. Abbiamo deciso che nel video volevamo contrapporre delle immagini più solitarie e malinconiche ad elementi più rabbiosi e movimentati. I contrasti sono una delle cose che mi piacciono di più. Quindi ho preso alcuni miei amici e ho detto: ‘Andiamo a spaccare una macchina in uno sfascia carrozze’. E così è stato. Durante le registrazioni del video pioveva a dirotto ed è stato magico girarlo così. Mi ha gasato tantissimo, anche se era inaspettato”.