Operazione “Mare Sicuro” della Guardia Costiera, a Savona salvate 40 persone e soccorse 11 imbarcazioni durante l’estate

Savona. Si è conclusa lo scorso 18 settembre l’operazione “Mare Sicuro”, attività che la Guardia Costiera svolge da oltre 30 anni per garantire la sicurezza della balneazione e della navigazione durante la stagione estiva.

L’operazione “Mare sicuro”, iniziata il 18 giugno scorso, ha visto impegnati quotidianamente donne e uomini della Guardia Costiera savonese, con tre unità navali che hanno pattugliato i circa 32 chilometri di costa di giurisdizione. Il bilancio del lavoro svolto parla di 40 persone salvate, 11 unità da diporto soccorse, oltre 5.200 controlli in mare e lungo il litorale, 116 illeciti amministrativi accertati per un totale di 47.000 euro di sanzioni.

Il raffronto con i medesimi dati della stagione precedente indicano una sensibile riduzione delle unità da diporto soccorse (17 nel 2021), come pure le persone salvate (56) indicatore di come l’attività di prevenzione e sensibilizzazione è stata determinante per raggiungere questo obiettivo.

Questa tendenza positiva conferma la costante attività d’informazione e prevenzione, che affianca l’attività operativa, risultano essenziali per portare il cittadino a vivere il mare in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente. La Guardia Costiera di Savona è stata costantemente al fianco delle scuole e dei circoli nautici avviando una campagna informativa sin dalla primavera scorsa.

Sempre nel solco dell’attività preventiva, prima dell’avvio della stagione balneare, la Capitaneria di Porto di Savona, ha inoltre rivisto e rinnovato le proprie ordinanze che disciplinano la sicurezza della balneazione e l’attività diportistica con l’intento (raggiunto) di minimizzare i rischi di incidenti per i bagnanti e per tutti coloro che, a vario titolo, fruiscono del mare e delle spiagge.