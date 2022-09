Oggi si vota, seggi aperti fino alle 23: i candidati negli uninominali e per il proporzionale in Liguria

Liguria. Oggi è la giornata del voto. Dalle 7 alle 23 i seggi saranno aperti in tutta Italia per rinnovare la composizione del parlamento, che sarà ridotto, dopo la riforma, a 400 deputati (erano 630) e 200 senatori (invece di 315). Potranno votare tutti i cittadini dai 18 anni in sù, e per la prima volta anche gli under 25 potranno votare per il Senato.

Come si vota

Ad ogni elettore saranno consegnate due schede: una rosa, per la Camera dei Deputati, ed una gialla, per il Senato della Repubblica.

Le due schede riportano per il collegio uninominale il nome del candidato e per il collegio plurinominale il contrassegno della lista o delle liste in coalizione collegate al candidato. Accanto ai contrassegni delle liste ci sono i nomi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.

La scheda della Camera...

Per quanto riguarda il collegio uninominale, si può votare tracciando una X sul suo nome. Così facendo il voto verrà esteso proporzionalmente (sulla base dei voti complessivi ottenuti in quel collegio) alla lista o alle liste collegate.

Per quanto riguarda il collegio plurinominale, si può votare tracciando una X sulla lista prescelta. Così facendo il voto va anche al candidato sostenuto dalla lista.

E’ possibile tracciare una X sul nome del candidato uninominale e un’altra X sul simbolo della lista (o delle liste) collegata nel plurinominale. Così facendo, il voto va sia al candidato che alla lista.

... e quella del Senato

Non esiste il voto disgiunto, quindi non è possibile votare un candidato al collegio uninominale e una lista del plurinominale che non supporta o non è collegata al candidato scelto. In questo caso il voto viene dichiarato nullo.

Cosa serve per votare

Per votare bisogna è necessario esibire un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Chi avesse esaurito gli spazi a disposizione potrà chiederne una nuova all’ufficio elettorale del Comune di residenza, che resterà aperto dalle 7 alle 23.

Il voto in Liguria

Sono 15 i seggi in palio in Liguria per i politici che ambiscono a diventare (o restare) parlamentari nella prossima legislatura, 9 in meno rispetto al 2018 per effetto della riforma costituzionale che ha ridotto il numero di rappresentanti alla Camera e al Senato.

Sei seggi (quattro alla Camera, due al Senato) vengono assegnati in altrettanti collegi uninominali: vince chi prende più voti. Ogni coalizione indica un solo candidato per ogni collegio e il suo nome appare sulla scheda elettorale. Gli altri nove seggi (sei alla Camera, tre al Senato) vengono assegnati in collegi proporzionali: i candidati delle liste bloccate (non si possono esprimere preferenze sulla scheda) saranno eletti in base alla percentuale di voti ottenuta dalle singole formazioni politiche. La soglia di sbarramento è del 3%: i partiti che non la superano non entra nella rispettiva camera.

Per la parte proporzionale la Liguria rientra in un collegio unico, sia alla Camera sia al Senato. Per la parte uninominale, la regione è suddivisa in quattro collegi alla Camera: Liguria 1 Ponente (da Ventimiglia a Savona comprese), Liguria 2 Genova Ponente (da Varazze alla Valpolcevera comprese), Liguria 3 Genova Levante (dal centro di Genova a Sori compresi), Liguria 4 Levante (da Camogli a Sarzana comprese). I collegi uninominali del Senato sono due: Liguria 1 Ponente (da Ventimiglia alla Valpolcevera comprese), Liguria 2 Levante (dal centro di Genova a Sarzana compresi).

In tutto sono 23 le liste presentate in Liguria: De Magistris, Italia Sovrana, Vita-Cunial, M5S, ItalExit-Con Paragone, Noi di Centro-Mastella, Centro Democratico, Alternativa per l’Italia, Noi Moderati-Toti, Verdi-Sinistra Italiana, Impegno Civico- Di Maio, Partito Democratico, Forza Italia, Calenda-Renzi, Lega, Forza Nuova, Lista Bonino-+Europa, Fratelli d’Italia, Animalisti, Gilet Arancioni, Partito Comunista dei Lavoratori, Piu’ Europa, Partito Comunista Italiano.

Di seguito riportiamo le liste e i candidati degli schieramenti politici in corsa alle prossime elezioni politiche per la Camera e il Senato.

UNINOMINALI CAMERA

COLLEGIO LIGURIA 1 – Ponente

Centrodestra: Edoardo Rixi (Lega, deputato e segretario regionale)

Centrosinistra: Marina Lombardi (Psi, ex sindaca di Stella)

M5s: Giovanni Spalla (architetto)

Terzo polo: Desirée Negri (Azione)

Unione Popolare: Alberto Gabrielli

Italexit: Silvia Arcari

COLLEGIO LIGURIA 2 – Genova Ponente

Centrodestra: Ilaria Cavo (Noi Moderati, assessora giunta Toti)

Centrosinistra: Katia Piccardo (Pd, sindaca di Rossiglione, vicesegretaria provinciale)

M5s: Roberto Traversi (deputato uscente)

Terzo polo: Mauro Avvenente (assessore giunta Bucci)

Unione popolare: Gianluca Traverso

Italexit: Fabio Montorro

COLLEGIO LIGURIA 3 – Genova Levante

Centrodestra: Sandro Biasotti (Noi Moderati, senatore uscente)

Centrosinistra: Luca Pastorino (indipendente sostenuto da Beppe Sala, deputato uscente e sindaco di Bogliasco)

M5s: Maria Tini (ginecologa ed ex consigliera comunale Genova)

Terzo polo: Davide Falteri (Italia Viva, consigliere comunale Genova)

Unione popolare: Laura Tonelli

Italexit: Marco Martini

COLLEGIO LIGURIA 4 – Levante

Centrodestra: Roberto Bagnasco (Forza Italia, deputato uscente)

Centrosinistra: Daniele Montebello (Pd, sindaco di Castelnuovo Magra)

M5s: Federica Giorgi (consigliera comunale Sarzana)

Terzo polo: Silvia Garibaldi (indipendente, candidata sindaca Chiavari)

Unione popolare: Catia Castellani

Italexit: Raffaella Spezia

UNINOMINALI SENATO

COLLEGIO LIGURIA 1 – Ponente

Centrodestra: Gianni Berrino (Fratelli d’Italia, assessore giunta Toti)

Centrosinistra: Sandra Zampa (Pd, ex sottosegretaria alla Giustizia)

M5s: Enrico Maria Nadasi (tributarista, commercialista di Beppe Grillo e fondatore del movimento)

Terzo polo: Maria “Mary” Caridi (indipendente, giornalista)

Partito Comunista dei Lavoratori: Marco Giuseppe Ferrando

Unione popolare: Giacomo Marchetti

Italexit: Francesca Barbato

COLLEGIO LIGURIA 2 – Levante

Centrodestra: Stefania Pucciarelli (Lega, sottosegretaria alla Difesa)

Centrosinistra: Guido Melley (Alleanza Verdi-Sinistra, consigliere comunale La Spezia)

M5s: Barbara Tronchi (esperta di temi ambientali)

Partito Comunista dei Lavoratori: Cinzia Ronzitti

Terzo polo: Angelo Carella (indipendente, medico)

Unione popolare: Norma Bertullacelli

Italexit: Marco Mori

PROPORZIONALE CAMERA

CENTRODESTRA

FRATELLI D’ITALIA

Matteo Rosso

Maria Grazia Frijia

Claudio Cavallo

Costanza Bianchini

LEGA

Francesco Bruzzone

Laura Ravetto

Flavio Di Muro

Sara Foscolo



FORZA ITALIA

Rita Dalla Chiesa

Roberto Cassinelli

Patrizia Badino

Angelo Francesco Dulbecco

NOI MODERATI

Andrea Costa

Chiara Cerri

Alessandro Bozzano

Marta Brusoni

CENTROSINISTRA

PARTITO DEMOCRATICO

Andrea Orlando

Valentina Ghio

Alberto Pandolfo

Aurora Lessi

ALLEANZA VERDI-SINISTRA

Stefano Quaranta

Simona Simonetti

Marco Chiriaco

Valentina Logli

IMPEGNO CIVICO

Sergio Battelli

Ilenia Porro

Marco Ricucci

Tiziana Sesti

+EUROPA

Mauro Gradi

Cristina Bicceri

Mario Iavicoli

Isabella Piro

MOVIMENTO 5 STELLE

Roberto Traversi

Federica Giorgi

Alessandro Cancellieri

Laura Risso

TERZO POLO

Cosimo Maria Ferri

Desiree Negri

Mauro Avvenente

Chiara Copello

UNIONE POPOLARE

Massimo Lombardi

Laura Comollo

Stefano Picardi

Piera Barberis

ITALEXIT

Raffaella Regoli

Fabio Montorro

Sheila Di Carluccio

Marco Martini

PROPORZIONALE SENATO

CENTRODESTRA

FRATELLI D’ITALIA

Roberto Menia

Simona Ferro

Alberto Campanella

LEGA

Alessandro Piana

Stefania Pucciarelli

Paolo Ripamonti

FORZA ITALIA

Claudio Muzio

Dino Nobili

Giorgio Cozzani

NOI MODERATI

Marco Scajola

Manuela Gagliardi

Umberto Calcagno

CENTROSINISTRA

PARTITO DEMOCRATICO

Lorenzo Basso

Cristina Lodi

Giancarlo Furfaro

ALLEANZA VERDI-SINISTRA

Simona Cosso

Roberto Amoretti

Ersilia Ferrante

IMPEGNO CIVICO

Carlo Frumento

Stefania Recagno

Fabrizio Biale

+EUROPA

Franco Vaira

Giovanna Basile

Giuseppe Mauro Ferrari

MOVIMENTO 5 STELLE

Luca Pirondini

Jessica De Muro

Antonino Barbera

TERZO POLO

Raffaella Paita

Gabriele Pisani

Manuela Arata

UNIONE POPOLARE

Antonella Marras

Daniele Cinti

Veruska Fedi

ITALEXIT

Marco Mori

Francesca Barbato

Ilario Chiesa