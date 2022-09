Noli, Davide Armand e Martina Chialvo vincono la 31km del Trail delle Streghe. Nadia Re e Diego Ras la 16km

Noli. Domenica 25 settembre, partendo dalla suggestiva cornice del borgo marinaro di Noli e inerpicandosi per gli immediati sentieri e mulattiere dell’entroterra, si è tenuta la terza edizione del Trail delle Streghe. Manifestazione podistica di corsa in salita articolata su due distanze agonistiche (31 km, 16km) e una 9 km non competitiva.

In totale, tra concorrenti e sportivi ludici, oltre 200 gli iscritti all’evento.

Il primo ad aver concluso e tagliato il traguardo della 31km è stato Davide Armand, tempo. 2h40’37”. In vantaggio di 5 minuti su Paolo Fiacchi 2h45’17”. A completare il podio, al terzo posto, Enrico Scatuzzi 2h52’53”.

A imporsi nella prova femminile è stata invece Martina Chialvo, con un ragguardevole tempo sotto le tre ore 2h59’09”, il quinto posto in assoluto. Le avversarie più dirette, giunte assieme, nettamente distanziate. Monica Dalmasso è infatti arrivata seconda in 3h21’00” e Francesca D’Urso è terza (essenzialmente ex equo) in 3h21’01”.

La 16km è andata appannaggio di Diego Ras in 1h23’32”. Il quale ha primeggiato, ma suo filo di lana. Segue infatti subito dietro, a una decina di metri Lorenzo Parodi in 1h23’35”. Terzo Emanuele Soggetti in 1h25’03”.

Al femminile vittoria netta a firma di Nadia Re in 1h29’47”. Settimo tempo assoluto. Al secondo posto, parecchio distanziate, Francesca Jourdan in 1h52’06”, al terzo Daniela Prato in 1h57’37”.