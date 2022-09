Nel fine settimana cresime con il vescovo a Savona e Quiliano

Savona/Quiliano. Proseguono le cresime nella diocesi di Savona-Noli. Sabato 1° ottobre alle ore 18 nella Cattedrale Nostra Signora Assunta a Savona il vescovo Calogero Marino amministrerà il sacramento della confermazione ai ragazzi delle parrocchie San Filippo Neri, nel quartiere Valloria, e Santa Maria Giuseppa Rossello (Villetta). Domenica 2 ottobre alle 11 a Quiliano sarà la volta di quelli della comunità San Lorenzo Martire, dove saranno celebrate anche le Prime Comunioni.

Per la Chiese cattolica il sacramento è uno strumento di grazia e un’occasione per il credente di ricevere l'”aiuto” divino nella propria vita di fede. Il battesimo incorpora il fedele alla Chiesa, ossia il “popolo di Dio”, l’eucaristia la seconda lo sostiene nel cammino verso la “città celeste” mentre è ancora in quella “terrena”, la confermazione conferma appunto l’impegno del credente nella fede e nell’essere testimone della Parola di Dio e insieme ai primi due fa parte dei sacramenti dell’iniziazione cristiana.

La parola “cresima” ha la stessa origine di “Cristo”: derivano infatti dalla parola greca “crisma”, ossia “unzione”. Come Gesù Cristo è l'”Unto”, “il Fedele”, “l’Amen” che attua fedelmente il disegno del Padre, così la cresima è il sacramento che rende il cristiano capace di seguire fedelmente Cristo. Come Egli è sacerdote, profeta e re, così il cristiano con la cresima conferma la consacrazione di sacerdote, re e profeta ricevuta nel suo battesimo.