MiFidoDiTe, sabato una giornata di sport solidale a Savona. Obiettivo: raccogliere fondi per combattere malattie rare

Savona. Raccogliere fondi per riuscire a combattere le malattie rare, in particolare la sindrome di Usher che si manifesta con sordità di differente gravità alla nascita e progressiva perdita della vista per degenerazione della retina. E’ da questo che è nato il progetto #MiFidoDiTe che ritorna il 24 settembre a Savona presso il piazzale “Eroe dei due mondi” e la spiaggia sottostante del Prolungamento.

Affrontare uno sport senza l’ausilio della vista e/o dell’udito, affidandosi totalmente all’altro è possibile? Questa la domanda e la sfida alla base del progetto promosso da Rare Partners insieme al Rotary Club Savona e patrocinato dalla città di Savona.

La giornata del 24 settembre porta in dote il nome #MiFidoDiTe partendo dal progetto “madre” nato nel 2021 dall’incontro tra Alessandro Mennella, ragazzo genovese affetto dalla Sindrome di Usher e Rare Partners, realtà non profit che si occupa di malattie rare. Un’impresa sportiva e solidale quindi. Una maratona a nuoto di 42km a supporto della ricerca sulla Sindrome di Usher. Sette tappe legati l’uno all’altra, coscia a coscia, da una corda lunga solo 50 centimetri e da una fiducia totale.

Continuazione e naturale evoluzione del progetto madre, #MiFidoDiTe si pone come obiettivo quello di stimolare la capacità di agire e reagire, affidandosi totalmente alla propria guida e ai propri canali sensoriali, accrescendo la consapevolezza delle proprie facoltà in una situazione di limitazione sensoriale. Nel corso della giornata sarà possibile provare diverse discipline sportive (corsa, basket, salto in lungo, salto con la corda, percorso ad ostacoli, bowling, ecc.) in condizioni di privazione della vista e/o dell’udito. Per la partecipazione è necessario essere in due poiché la maggior parte delle attività dovrà essere affrontata insieme.

Per il nuoto ci sarà il prezioso supporto del Triathlon di Savona e del Triathlon di Pietra Ligure che, oltre a un indispensabile aiuto logistico, metteranno a disposizione alcuni dei propri atleti in qualità di guida. A fianco del progetto anche gli amici di AD1063, Alessandra Rizzuti Coaching, la Croce Bianca di Savona, Gli Angeli del Sup, Italian Open Water Tour e l’associazione cinofila degli Dei dell’Acqua onlus che nel pomeriggio sarà presente per un’esercitazione di salvamento con le sue unità cinofile da soccorso in acqua.

A sposare il progetto anche Fabio Incorvaia e la sua Jet Sky Therapy: dalle ore 15 alle ore 17 infatti sarà possibile salire sulla moto d’acqua con Fabio senza l’ausilio di vista ed udito. Dalle ore 17 alle ore 18 ci si affiderà alla professionalità e all’energia di Anna Frumento per un’ora di yoga, pilates e danzafit, rigorosamente bendati. A chiudere la giornata lo spettacolo di danza paralimpica dell’Associazione SemplicementeDanza.

“Io ed Alessandro abbiamo affrontato nel 2021 le 7 tappe del circuito di Italian Open Water Tour legati da una corda di 50 cm e da una fiducia totale. Ho sempre ripetuto che i miei occhi e le mie orecchie hanno visto e sentito per entrambi, ma ai vari traguardi siamo sempre arrivati grazie alle nostre gambe, alle nostre braccia e ai nostri cuori. Siamo stati la guida uno dell’altro. Abbiamo fatto nostre le rispettive debolezze e fatto tesoro dei punti di forza che solo insieme prendevano forma” spiega Marcella Zaccariello, che gestisce la comunicazione e il fundraising di Rare Partners.

“Questa evoluzione del progetto #MiFidoDiTe è una straordinaria opportunità per provare cosa vuol dire fidarsi dell’altro e vivere l’emozione di portare a termine attività oggettivamente complesse – conclude Alberto Becchi, referente del Rotary Club Savona -. Ci auguriamo che questo sia il primo di tanti appuntamenti futuri sul territorio”.