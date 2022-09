Meteo, domenica soleggiata e temperature in lieve aumento

Liguria. Al mattino qualche nube sparsa potrà interessare i versanti padani centro-occidentali e lo Spezzino, cieli in prevalenza sereni altrove. Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, formazione di addensamenti sui rilievi di Alpi Liguri ed Appennino orientale, non si esclude qualche rovescio associato. Lungo la fascia costiera asciutto e cieli sereni o al più velati. In serata sereno o poco nuvoloso sull’intera regione.

Un centro di bassa pressione presente nell’Oceano Atlantico tenderà ad avvicinarsi alle coste Portoghesi, favorendo il rinforzo di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale. Sulla nostra regione sono attese correnti nord-occidentali che determineranno tempo nel complesso stabile e soleggiato.

Venti: tra la notte ed il mattino deboli o moderati settentrionali, locali rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele. A seguire ventilazione debole dai quadranti meridionali.

Mari: mosso in mattinata, specie al largo e sul levante. Entro sera poco mosso ovunque.

Temperature: minime pressoché stazionarie, massime in aumento.

Costa: min 17/24°C, max 26/30°C.

Interno: min 7/18°C, max 24/31°C (fondovalle/collina).