Liguria. Una perturbazione atlantica transita sulla nostra regione determinando condizioni di tempo perturbato con precipitazioni anche di una certa intensità. Variabilità con locali rovesci nelle giornate di domenica e lunedì.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 24 settembre avremo su tutta la regione cielo molto nuvoloso o coperto. Rischio di rovesci occasionalmente temporaleschi tra la tarda mattinata e il mezzogiorno sul settore centrale della regione, segnatamente nell’area genovese. Piogge moderate a ponente specie lungo le coste e tempo ancora asciutto tra Tigullio orientale e spezzino. Nel corso della giornata spostamento dei fenomeni più intensi a levante, specie nello spezzino dove saranno possibili temporali. Piogge moderate sul settore centrale e tendenza ad attenuazione dei fenomeni a ponente con qualche piovasco sull’imperiese prima di notte.

Venti moderati tra sud e sud-est, in brusca rotazione a nord ed in rinforzo nel pomeriggio sul settore centro-occidentale della costa. Mare da mosso a molto mosso. Temperature minime in aumento, in calo le massime in corrispondenza dei rovesci: sulla costa minime tra 14 e 18 gradi, massime tra 19 e 22 gradi; all’interno minime tra 5 e 11 gradi, massime tra 12 e 16 gradi (fondovalle/collina).

Domenica 25 settembre avremo condizioni di variabilità. Rovesci tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio sullo spezzino. Seguirà una pausa relativamente soleggiata ed in serata nuovi rovesci in arrivo tra il savonese e il genovese.

Venti moderati da nord al mattino sul settore centro-occidentale della costa, deboli da sud a levante. In giornata ventilazione ovunque dai quadranti meridionali. Mare mosso o molto mosso. Temperature minime in lieve calo, in contenuto aumento le massime.

Lunedì 26 settembre piovaschi o rovesci sul settore centro-orientale, variabile altrove senza piogge.