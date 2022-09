Liguria. Settimana caratterizzati da flussi occidentali che determineranno, almeno fino a mercoledì, una situazione complessivamente stabile; maggiore variabilità a levante. Prestare attenzione alla condizioni meteo-marine.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 26 settembre avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso, salvo sull’estremo levante dove si attende qualche addensamento a ridosso dei rilievi collinari costieri e nuvolosità più consistente lungo l’Appennino orientale.

Vento forte burrasca da ovest-sud-ovest al largo picco a tempesta su Capo Corso; ciclonico sul golfo moderato/teso con rinforzi sulla Riviera di levante da libeccio. Mare agitato già in nottata al largo per onda formata da sud-ovest in ulteriore aumento al mattino, punte oltre i 4 metri. Moderata mareggiata sui lidi esposti del levante. Temperature minime in lieve calo a ponente, stazionarie le massime: sulla costa minime tra 14 e 17 gradi, massime tra 21 e 23 gradi; all’interno minime tra 8 e 13 gradi, massime tra 16 e 21 gradi (fondovalle/collina).

Mercoledì 28 settembre tempo sereno o poco nuvoloso a ponente; nuvolosità irregolare sul centro-levante; addensamenti sempre più marcati tra il Tigullio orientale e spezzino, specie aree interne, dove non si esclude qualche piovasco o breve scroscio.

Persiste la burrasca di libeccio al largo; ciclonico irregolare sul golfo ligure. Mare da agitato a molto agitato per onda lunga da sud-ovest; mareggiata moderata sulle coste esposte del levante. Temperature stazionarie.

Giovedì 29 settembre il transito di una perturbazione determinerà cieli nuvolosi, tra il pomeriggio e la serata possibili primi fenomeni instabili a levante; condizioni meteo marine sempre impegnative.