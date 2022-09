Liguria. Sono previste giornate all’insegna della variabilità. L’alta pressione tende a cedere ulteriormente sul Mediterraneo centro occidentale, e mentre ci si attende forte maltempo sulle regioni centrali del Paese in Liguria si avranno generali condizioni di spiccata variabilità.

Oggi, domenica 25 settembre, al mattino transito di rovesci con anche qualche colpo di tuono associato, da ovest verso est, maggiore persistenza dei fenomeni sullo Spezzino. Non mancheranno lunghe pause asciutte, accompagnate da locali schiarite, soprattutto a ponente.

Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, residui fenomeni a levante e nelle zone interne, a partire dalla fascia costiera tempo nel complesso asciutto con schiarite associate. Infine, in serata nuovi rovesci potranno interessare il Savonese e il Genovesato.

Venti: fino a metà giornata moderati, con locali rinforzi fino a tesi, da nord sul centro-ponente, da sud-est a levante. A seguire ventilazione debole o moderata di direzione variabile. Mari: generalmente mosso, localmente molto mosso al largo in mattinata. Temperature: minime in lieve calo, massime in aumento. Saranno comprese sulla costa tra 12 e 22 gradi, nell’interno tra 3 e 19.

Domani, lunedì 26 settembre, giornata spiccatamente variabile sull’intera regione. Nuvolosità più diffusa e insistente sul settore centro-orientale e nelle zone interne, saranno possibili dei rovesci associati.

La giornata di martedì 27 settembre vedrà al mattino rovesci sparsi a levante, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel corso del pomeriggio tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi lungo la fascia costiera, mentre non sono da escludere locali fenomeni nelle zone interne. Temperature in lieve aumento.