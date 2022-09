Liguria. La mattinata si è aperta con cielo parzialmente o nuvoloso ovunque, con maggiori annuvolamenti tra savonese e genovese di Ponente, in particolare a ridosso dei rilievi costieri. Nel corso del pomeriggio, secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, le schiarite si faranno più ampie ovunque, fatta eccezione per qualche addensamento più consistente sull’Appennino di Levante.

I venti saranno fino a burrasca forte da Ovest-Sud-Ovest al largo, tesi da Sud-Est su settore centrale. Di conseguenza mare molto mosso o a tratti agitato specie sui bacini di Levante.

Temperature in aumento le minime sulla costa tra 17 e 20° C, nell’interno tra 7 e 14° C. Stazionarie le massime sulla costa tra 21 e 24° C, nell’interno tra 17 e 21° C (fondovalle/collina).

Domani, giovedì nuova forte libecciata attesa al largo con mare agitato. Cielo parzialmente nuvoloso a Ponente, molto nuvoloso sul centro-Levante e possibili rovesci, più probabili nella seconda parte della giornata (ancora da confermare). Temperature in calo.

Venerdì probabile pioggia persistente sul centro-Levante, più asciutto a Ponente. Migliora dal pomeriggio