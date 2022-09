Mercato civico Savona, ampliato l’orario di apertura. Di Padova: “Tassello verso la trasformazione in luogo di aggregazione”

Savona. Firmata l’ordinanza con i nuovi orari del Mercato Civico di Savona. “Un altro tassello nella trasformazione di questo spazio in un luogo d’aggregazione che sia sempre più attrattivo”, sottolineano dal Comune.

I nuovi orari prevedono l’apertura dal lunedì al giovedì dalle 6.30 alle 15, il venerdì e il sabato orario continuato fino alle ore 22. Orari che vanno verso una visione del Mercato Civico come spazio dove trascorrere del tempo e di consumare cibi e bevande sul posto sia in pausa pranzo (per questo l’orario è stato esteso fino alle 15) sia per un aperitivo lungo.

A consentirlo è un’ordinanza sindacale che – dopo una riunione con gli operatori sul futuro della struttura – da domani sabato 1 ottobre, fissa i nuovi orari per gli operatori di via Pietro Giuria.

“La decisione – spiega l’assessore al Commercio Elisa Di Padova – va nella direzione, già intrapresa da innumerevoli città europee e italiane, dei mercati coperti che diventano anche luoghi di aggregazione e attrattività turistica per la filiera del food e quella del gusto”.

Nel frattempo proseguono le altre attività finalizzate al rilancio: a breve ci sarà l’insediamento dei due nuovi operatori che hanno vinto il bando di giugno; è in corso la rimozione dei banchi obsoleti; è già in corso una pulizia profonda e generale degli spazi; sono terminati i lavori di ripristino della ringhiera esterna su corso Mazzini con l’entrata e la facciata liberate dalle protezioni provvisore.

“Sia l’ordinanza sia le numerose attività migliorative – conclude Di Padova – mostrano che continua il percorso di rilancio che ha l’obiettivo di lungo periodo di trasformare l’intera struttura in un vero e proprio centro di eccellenza turistico”.