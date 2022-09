Mensa di Savona “al buio”: rateizzano la bolletta per il caro energia ma il fornitore stacca lo stesso la corrente

Savona. “Abbiamo chiesto la rateizzazione della bolletta della luce tramite l’app come previsto, ma il fornitore ci ha staccato lo stesso la corrente”. A raccontare questo episodio è Giovanna Calabrese, una delle socia di Food Service, azienda che si occupa del servizio mensa per il dopolavoro ferroviario a Savona, in via Pirandello.

“Oggi siamo arrivati nella mensa ed è saltata la luce dopo 10 minuti. Abbiamo chiesto spiegazioni e l’azienda ci ha risposto che è stata staccata. Così, nonostante la richiesta, per averla riattivata il prima possibile siamo state costrette a pagare. Ora rimaniamo senza energia elettrica per un giorno per uno sbaglio, senza neanche aver ricevuto un avviso”.

“Subito abbiamo pensato a un guasto o a un interruzione temporanea, poi abbiamo chiamato il fornitore e ci ha spiegato che era stata staccata. Così abbiamo fatto presente che avevamo fatto richiesta di rateizzare e ci era stato risposto che la richiesta era stata presa in carico. Abbiamo dovuto farci prestare 1800 euro da mio fratello, ma comunque sono necessarie 24 ore per la riattivazione“, ha proseguito Calabrese.

Con il fornitore non si erano mai presentati problemi in precedenza: “Era successo un’altra volta che chiedessimo di rateizzare il pagamento, ma l’operazione era andata a buon fine”. ha spiegato una delle due titolari. A pesare sulla richiesta l’importo notevolmente aumentato rispetto all’anno precedente: “Nel 2022 abbiamo pagato il 60% in più rispetto allo stesso periodo del 2021″.

La volontà è quella di provare a percorrere le vie legali: “Al momento non abbiamo ancora contattato nessuno, ma penso ci rivolgeremo a un avvocato o un’associazione di tutela dei consumatori. Qualcosa faremo“.