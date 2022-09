Memorial “Franca Astigiano”, successo del Legino Blu

Savona. Domenica 25 settembre sul green del G. Nasi in Tissoni a Savona si è svolto con successo il 1° Memorial dedicato a “Franca Astegiano”.

La manifestazione sportiva riservata alla categoria calcistica Pulcini primo anno (leva 2013) è stata possibile grazie all’associazione confraternita di Mutuo Soccorso “Giorgio La Pira” coordinata dal presidente dott. Rosario Merenda e all’assistenza tecnica e logistica della società Veloce FBC nonchè dal patrocinio del Coni e della Libertas.

Nel corso della manifestazione cui hanno preso parte 7 squadre è stato estratto un biglietto vincente tra gli spettatori cui è andato in premio una bicicletta per bambini ed il ricavato è stato integralmente devoluto a scopi benefici.

Alla fine al primo posto si è classificato il Legino Blu seguito da Arenzano, Cengio, Carcarese, Veloce, Legino Verde e Voltrese.

L’associazione nata sette mesi or sono si ripropone come da statuto la promozione dello Sport e della Cultura, al fine di rispettare al meglio il motto “mens sana in corpore sano”.