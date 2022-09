McDonald’s prepara lo sbarco ad Albenga: aperta la selezione per oltre 45 dipendenti

Albenga. Il conto alla rovescia è partito e mentre Ceriale attende l’apertura di 3 nuove attività, con la speranza di vederle sorgere entro Natale, la dead line per l’apertura del McDonald’s ad Albenga, dove arriverà anche Esselunga, è fissata a novembre.

Il locale che sarà grande oltre 400 metri quadrati e potrà contare su circa 150 posti a sedere, sorgerà in regione Cavallo, dove sono già iniziati i lavori che procedono a ritmo spedito.

Troveranno spazio anche i servizi di McDonald’s dedicati all’asporto oltre ai classici McDrive e McCafè. E tanti servizi, ovviamente, significa anche numeri importanti in termini occupazionali: decine i dipendenti che entreranno a far parte delle oltre 27mila persone che lavorano già per il grande marchio dei fast food.

Per preparare al meglio lo sbarco in terra ingauna, il colosso americano ha già avviato anche la ricerca di personale che passerà attraverso il McDonald’s Job Tour. Di cosa si tratta? “È l’evento che, in quasi 10 anni, ha visitato 100 città e incontrato oltre 13mila persone, – si legge sul sito. – Porta McDonald’s nei luoghi in cui è prevista una nuova apertura o l’ampliamento dei team dei ristoranti esistenti, per selezionare il nuovo personale direttamente in città. Sarà possibile sostenere un colloquio e ottenere informazioni utili sull’azienda”.

Ma qualcosa di utile già la sappiamo. Attraverso il Job Tour, infatti, verranno selezionati oltre 45 dipendenti: le candidature si chiuderanno il 2 ottobre.

Per la nuova apertura, ecco le posizioni aperte: addetto ristorazione – Crew (“approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente”), con attività divisa tra cucina (“prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione”) e sala (“si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinché possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti”).

Ed ecco i requisiti richiesti: ottime doti relazionali; diploma di scuola media superiore; orientamento al lavoro di squadra; flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

“Se sei alla ricerca di un lavoro part-time e abiti nelle vicinanze dei nostri ristoranti partecipa alle selezioni: stiamo cercando te”, conclude l’annuncio consultabile direttamente sul sito di McDonald’s, dove è possibile presentare la propria candidatura.