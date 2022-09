Maltempo: smottamento sulla provinciale a Stella, cade cornicione a Savona

Savona/Stella. Il maltempo e le forti piogge che hanno interessato soprattutto il levante savonese hanno procurato solo qualche danno e, stando alla situazione attuale, non si sono registrate grosse criticità.

Non sono mancati gli interventi dei vigili del fuoco, a seguito di alcune segnalazioni.

In mattinata, infatti, un piccolo smottamento si è verificato sulla provinciale a Stella, con pietre e detriti che si sono riversati sulla carreggiata. Tuttavia, dopo la pulizia della strada, tutto è tornato alla normalità e non ci sono stati problemi per il transito veicolare.

Sempre in mattinata altro intervento dei pompieri del comando savonese per una porzione di cornicione caduto in via Giudobono a Savona, fortunatamente senza causare danni a persone o cose. La zona è stata messa in sicurezza con la successiva rimozione del pezzo in ardesia precipitato sulla strada.

Resta comunque alta l’attezione sul quadro idrogeologico a seguito delle forti piogge, con l’allerta meteo che finirà alle 21.00 di questa sera.

Qualcuno, invece, pensando alla pioggia e alla situazione meteo ha pensato bene di effettuare abbruciamenti di sterpaglie, nonostante sia ancora in vigore in Liguria lo stato di grave pericolosità per gli incendi: in tre casi sono intervenuti i vigili del fuoco per far provvedere all’immediato spegnimento.