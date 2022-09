Maltempo, Rixi: “Liguria fragile, sindaci devono essere liberi di dragare fiumi ad agosto senza rischio reato ambientale”

Liguria. “Il nostro è un territorio delicato. Se abiti in Liguria e sei un amministratore pubblico tra settembre e novembre non dormi la notte perché se piove un po’ di più può succedere qualcosa. Durante il mese di agosto, i sindaci devono essere liberi di dragare i fiumi e pulirli. E questo non può essere considerato un reato ambientale, ma un dovere”. Così il deputato ligure della Lega Edoardo Rixi nel corso della festa di chiusura della campagna elettorale del Carroccio, ieri sera a Laigueglia.

Durante la serata, Rixi ha ricordato la recente alluvione avvenuta nelle Marche: “In questi giorni sono stato in questa regione – ha detto l’esponente leghista -, che ha vissuto quello che abbiamo passato noi a Genova. C’erano dei lavori da fare, ma non avevano le autorizzazioni. Alla foce di un fiume c’erano dei detriti che dovevano essere rimossi. Il problema è che oggi servono autorizzazioni su autorizzazioni e questo non è accettabile”.

L’intervento di Rixi durante la festa di fine campagna elettorale (intorno al minuto 37 del video)

Una tema, quello della pulizia dei corsi d’acqua, strettamente attuale in tutta la provincia di Savona. Sono diversi, infatti, i Comuni che in queste settimane sono al lavoro per cercare di intervenire prima dell’arrivo delle piogge (a tal proposito, tutti i modelli meteorologici prevedono una forte ondata di maltempo sulla nostra provincia proprio per questo sabato). Gli enti locali devono fare i conti con le casse comunali e con le risorse necessarie per dare il via ai lavori di pulizia e prevenzione nei fiumi e nei torrenti.

Mitigare il rischio idrogeologico resta quindi una delle priorità dei Comuni in vista dell’autunno. Si tratta di un aspetto molto sentito da tutti i cittadini, anche alla luce delle recenti e sempre più violente piogge che si sono abbattute sul territorio. E da questo punto di vista, non sono mancate le polemiche. Ad Albenga, per esempio, in questi giorni si è assistito al botta e risposta tra l’amministrazione comunale ingauna e Regione Liguria. Inoltre, la giunta guidata dal sindaco Riccardo Tomatis è stata fortemente criticata dalla minoranza (dai consiglieri Ciangherotti e Distilo in particolare).

La programmazione della pulizia degli alvei è una materia di competenza dei Comuni, ma per molti sindaci il problema principale restano proprio le risorse per finanziare questi interventi. Lo ha fatto sapere lo stesso primo cittadino ingauno rispondendo al comunicato della Regione Liguria, e lo ha ribadito anche il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini, secondo il quale i fondi sarebbero “insufficienti” e gli interventi sarebbero possibili “solo sulle urgenze”.