Maltempo, il mondo agricolo: “Pulizia rii essenziale, ma serve puntare sui Consorzi di bonifica”

Liguria. Dopo un’estate torrida e un lungo periodo di estrema siccità, con l’autunno andiamo incontro a una stagione delle piogge che, oggi più che mai, suscita non poco timore. Timori espressi a più riprese anche dalle filiere agricole che hanno già subito pesanti conseguenze a seguito dei cambiamenti climatici e che ora si trovano ad affrontare un contesto di crisi e di rincari.

Il pericolo alluvioni e altri danneggiamenti mette in allarme il settore, che lancia l’appello per una prevenzione efficace a tutela delle aree agricole: “Risulta oltremodo necessario portare quanto prima a complimento la pulizia degli alvei di fiumi e torrenti della zona, velocizzando il più possibile le operazioni per arrivare preparati e pronti al momento in cui l’intensità delle precipitazioni inizierà ad aumentare”.

La stessa riduzione del suolo coltivato aumenta il rischio idrogeologico.

In questo scenario, oltre alla messa in atto di provvedimenti di salvaguardia del suolo e disposizioni che contrastino gli esiti del cambiamento climatico, è possibile costruire nuovi servizi eco-sistemici messi in atto dagli agricoltori: in Liguria ne sono un classico esempio i muretti a secco e i Consorzi di bonifica.

L’appello di CIA Savona indirizzato al Comune di Albenga per l’azione di pulizia del Centa e di altri rii cittadini si inserisce in questa direzione, ma si pone anche oltre rispetto a nuove progettualità da riprendere a tutela del territorio e della stessa piana albenganese.

“Crediamo sia opportuno accelerare sulla fattibilità operativa di un Consorzio di bonifica, con funzioni integrate, tra l’altro unico soggetto giuridico titolato a partecipare ai nuovi bandi di finanziamenti come sul Pnrr” ha ribadito il presidente CIA Savona, Sandro Gagliolo.

Dunque fondamentali gli interventi di carattere preventivo e di manutenzione del territorio, ma la richiesta pone la questione di interventi più strutturali e attivare i possibili canali di finanziamento, questo come step prioritario per una messa in sicurezza del territorio e mitigare i pericoli legati a forti cumuli di pioggia e relativi dissesti che periodicamente colpiscono terreni, coltivazioni e zone agricole.

“Mettere in atto operazioni di bonifica degli alvei fluviali e torrentizi vuol dire agire non solo per ottimizzare l’irrigazione dei campi coltivati, ma dare vita a opere di pulizia che rientrano nell’interesse generale dei territori e che, in quanto tali, andrebbero maggiormente valorizzate – ha evidenziato la Coldiretti – Ci rendiamo disponibili a collaborare insieme ai Comuni per intercettare le aziende agricole multifunzionali che, per propria natura, si possono occupare della pulizia degli alvei, di cui ci preme tutelare la condizione e lo stato di salute”.

“Prevenire – conclude – è meglio che curare. La vegetazione negli alvei di fiumi e torrenti preoccupa sempre, soprattutto a causa del cosiddetto effetto diga che rischia di formarsi con i ponti. Adesso più che mai è fondamentale limitare il rischio idrogeologico del territorio attraverso azioni concrete”.