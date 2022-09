Lutto nella diocesi savonese per la scomparsa del confratello Norberto Chiola

Quiliano. “Il confratello Norberto Chiola della Confraternita San Sebastiano di Valleggia è tornato alla Casa del Padre”.

A comunicarlo “con profonda tristezza” è il Priorato Diocesano delle Confraternite. “Lo ricordiamo per la sua amicizia ed essere stato sempre presente nelle attività della confraternita e in altre realtà della comunità di Valleggia”, scrive il Priorato in una nota.

“Lo ringraziamo per il servizio svolto nel Priorato Diocesano, in particolare per essere stato rappresentante di zona dei sodalizi del territorio compreso tra Vado Ligure e Quiliano – continua il testo – Siamo vicini con la preghiera alla moglie Antonietta, al figlio Carlo, alla mamma, alla sorella, ai parenti e agli amici tutti. Ciao Norberto! Grazie per aver percorso un po’ di strada insieme e aver condiviso tanti momenti”.

Oggi, lunedì 19 settembre, alle ore 18:30 nell’Oratorio San Sebastiano in Valleggia sarà recitato il rosario, domani, martedì 20 settembre, alle 15:30 nella Chiesa parrocchiale Santissimo Salvatore, sempre nella frazione quilianese, si celebrerà il funerale. “Invitiamo a pregare per la sua anima e, per quanti potranno, a partecipare in cappa al funerale”.