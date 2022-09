Lutto nel savonese per la prematura scomparsa di Laura D’Antonio

Savona. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio e commozione sui social per la tragica scomparsa di Laura D’Antonio, 42 anni, che si è spenta dopo una malattia contro la quale ha combattuto fino alla fine.

Tutti la ricordano per la sua forza, il suo coraggio e il suo sorriso: una vera “guerriera della vita”.

Era molto conosciuta per la sua attività, in quanto titolare della nota pizzeria “Ezio Pizzette” in via Venezia a Savona, ora chiusa per il grave lutto.

La sua prematura scomparsa ha lasciato sgomento tra la comunità savonese e di Vado Ligure, dove la 40enne abitava da tempo. Numerosi anche i messaggi di condoglianze arrivate alla famiglia, “in tanti le volevano bene…”.

Laura d’Antonio lascia le sue due amate figlie, Giulia e Sara, per le quali è già partita una raccolta fondi per creare un fondo economico che possa sostenerne la crescita, secondo le ultime volontà della stessa 42enne.