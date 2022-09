L’omaggio della Cairese ai campioni della stagione 1984/85: passerella al Brin e applausi (VIDEO)

Una domenica tra passato e presente per la Cairese. La squadra di Diego Alessi ha fatto felici i presenti sugli spalti del Brin superando 1 a 0 la Genova Calcio nel big match di giornata. Ma per i gialloblù più anziani grandi emozioni anche nell’intervallo della partita.

Alla fine del primo tempo, sono scesi in campo per ricevere l’ovazione dei tifosi alcuni dei campioni della stagione 1984/85, che furono tra i protagonisti dell’approdo della Cairese in Serie C2.

Tra i più acclamati, Vladimiro Zunino, mitico allenatore-giocatore dell’era del presidente Cesare Brin.