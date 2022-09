Loano, successo per l’evento di formazione “Lavoriamo insieme per una scuola democratica”

Loano/Boissano. Successo e grande adesione per la formazione “Lavoriamo insieme per una scuola democratica” organizzata da MCE Liguria in collaborazione con le docenti dell’istituto comprensivo di Loano-Boissano.

Più di quaranta docenti provenienti da tutto il ponente ligure si sono riuniti per riflettere insieme sulla scuola democratica e iniziare così un nuovo anno scolastico.

Una importante occasione formativa che ha arricchito il bagaglio professionale di molti docenti delle scuole della provincia di Imperia e Savona.

“Un sentito grazie ai formatori del Movimento di Cooperazione Educativa Liguria, attivi con gli altri gruppi MCE su tutto il territorio nazionale”.