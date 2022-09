Lavori passeggiata Ceriale, FdI attacca: “Una bilancia arrugginita sul prato? E’ un rottame, non un’opera d’arte”

Ceriale. “I lavori per il rifacimento di una parte della passeggiata a mare di Ceriale, hanno scatenato la fantasia e la “competenza artistica” del vice Sindaco nonché Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Giordano, ovvero il nuovo Renzo Piano locale. Infatti, egli ha avuto l’originale idea di posizionare sopra un’aiuola una vecchia bilancia arrugginita mettendola in bella mostra a cittadini e turisti. Il senso? Non si capisce!”. A dirlo è Fabrizio Marabello del circolo di Ceriale di Fratelli d’Italia.

“Forse il caro Assessore ha scambiato il rottame vintage per un’opera d’arte. Ma non è tutto. Molte persone pensano che la bilancia sia funzionante. Ed eccoli salire sul predellino della bascula convinti di potersi pesare. Verrebbe da dire: ‘che burlone questo pubblico amministratore!’, invece si tratta dell’ennesima dimostrazione che quando si pretende di fare sempre tutto e di più, il risultato ha il valore dello zero assoluto soprattutto dal punto di vista del decoro urbano”.

“Noi riteniamo invece che una città turistica come Ceriale meriti più attenzione sul piano dell’immagine e quindi del decoro. Ultimamente se ne vedono di ogni: dehor in mezzo alla strada, bivacchi sotto il pontile e sulle aiuole, velocipedi ‘parcheggiati’ ovunque, cantieri bloccati e così via. Ma forse siamo su ‘Scherzi a parte'”.