Lavori di somma urgenza a Carcare, il Comune riceve 250mila euro per regimazione acque in località Bocialina

Carcare. Con il recente decreto del Commissario del Ministero degli Interni alle emergenze alluvionali in Regione Liguria, il comune di Carcare ha beneficiato di 250 mila euro per la regimazione delle acque in località Bocialina.

“Si tratta di una zona particolarmente fragile del nostro territorio e spesso soggetta a smottamenti franosi a causa delle sue caratteristiche orografiche – afferma il sindaco di Carcare, Christian De Vecchi -. Un’iniezione di denaro importantissima per garantire la continuità dei lavori di messa in sicurezza della collina a monte della ferrovia che collega Piemonte e Liguria, una nuova opera strategica che si aggiunge alle precedenti recentemente realizzate a vantaggio della cittadinanza e dei servizi pubblici”.

“In quattro anni di mandato amministrativo ottenuto un milione di euro di finanziamenti da enti superiori” aggiunge il primo cittadino.

Di seguito i lavori eseguiti con “Somma Urgenza”, ovvero con progetti esecutivi definitivi da presentare entro i rapidi termini di scadenza, in occasione di danni causati da eventi alluvionali al patrimonio pubblico sul territorio comunale. “In genere vengono finanziati dalla protezione civile nazionale, dal Ministero dell’Interno o Regione se si verificano due circostanze: riconoscimento dello stato di calamità naturale, approvazione del progetto esecutivo definitivo, non è automatico” chiarisce De Vecchi.

I lavori riguardano: la messa in sicurezza della strada comunale di via L.Corsi – anno 2019 – micro palatura strada e collina per smottamento a valle – 130 mila euro; la messa in sicurezza della strada comunale di via Boselli – anno 2019 – muro di contenimento – 50 mila euro; la messa in sicurezza delle reti tombinate – anno 2019 – Vie Gioberti, Barrili, Mascagni – 52 mila euro; la messa in sicurezza della strada comunale di via XXV Aprile – anno 2019 – scogliera in sponda destra torrente Nanta – 150 mila euro; la messa in sicurezza delle infrastrutture viabili – anno 2019 – Vie Gioberti, Barrili, Mascagni – 100 mila euro; la messa in sicurezza del versante in sponda destra del rio Cornareto – anno 2019 – muro di contenimento – 100 mila euro.

Ancora: il ripristino del manto impermeabile delle coperture degli edifici scolastico e sportivi – anno 2019 – palazzetto dello sport e scuola materna – 72 mila euro; la messa in sicurezza strada per san Giovanni del Monte – anno 2021 – scogliera in sponda destra del fiume Bormida – 117 mila euro; e la messa in sicurezza e regimazione acque delle strade comunali di via L.Corsi e via Boselli – anno 2022 – regimazione acque collina della Boccialina – 250 mila euro.