L’appello di Uil Liguria a Toti: “Elezioni passate, ora risolvere i problemi del territorio”

Liguria. “Caro presidente Toti, le elezioni sono passate. Aabbiamo aspettato la chiusura delle urne per evitare di essere scambiati per portatori d’acqua a chissà quale mulino ma ora – ad urne chiuse – è indispensabile cominciare ad affrontare i problemi che, da troppo tempo, affliggono questa regione. Occorre una spina dorsale robusta per la Liguria: adesso ci aspettiamo che si cominci a lavorare per risolvere i problemi del territorio, a partire dalle difficoltà che incontrano le lavoratrici e i lavoratori, le pensionate e i pensionati”. E’ l’appello che il segretario regionale della Uil Liguria Mario Ghini rivolge al presidente di Regione Giovanni Toti.

“Come sempre intendiamo partire dalle fasce più deboli della popolazione, oggi ancora più penalizzate da un’ inflazione galoppante. Abbiamo bisogno, caro presidente, di realizzare un sistema sociale che sappia stare accanto alle persone in difficoltà, una spina dorsale robusta per le persone anziane e disagiate, realizzando finalmente un sistema socio-sanitario che colmi quel vuoto storico accentuato dalla fase più acuta della pandemia”.

“La Liguria – prosegue Ghini – ha bisogno che si realizzino infrastrutture sociali come quelle materiali: dalla Gronda, per intenderci, agli aiuti a famiglie e imprese per superare l’inflazione e l’impennata senza controllo dei costi energetici, senza contare le continue situazioni di crisi di un sistema economico e industriale regionale che, in questi ultimi anni, ha pagato il fatto di avere una regione scollegata dal resto del Paese. Caro presidente, la Uil intende mettere sul tavolo tutte le criticità per affrontarle, magari mettendo mano a strumenti più volte annunciati ma mai applicati o avviati. I lavoratori e i pensionati Liguri si aspettano che prima di pensare a risolvere i problemi del Paese si cominci davvero a risolvere quelli della Liguria.

“Si parla del modello Genova come un modello di successo, ma la vera vittoria, ovvero il risultato a cui tende la Uil, consiste nel condividere e perseguire tutti insieme le difficoltà per individuarne le soluzioni più idonee al nostro tessuto socio economico. Mettiamo in pratica il modello Genova su tutte le crisi, cominciamo a sederci intorno ad un tavolo e lavoriamo tutti insieme: istituzioni, organizzazioni sindacali e datoriali, per dare un futuro migliore a questa regione. Noi ci siamo e ci aspettiamo che anche la Regione Liguria batta un colpo perché ne abbiamo bisogno, la Liguria ne ha bisogno: non perdiamo più tempo cominciamo a lavorare per il bene di tutti”, ha concluso Ghini.