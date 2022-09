Laigueglia, il sindaco incontra il comandante Giuseppe Zarrillo

Laigueglia. Questa mattina, presso la sala consiliare del Comune di Laigueglia, il sindaco Roberto Sasso del Verme ha salutato il capo di seconda classe Np Giuseppe Zarrillo, comandante della delegazione di spiaggia di Andora, in servizio presso il presidio durante gli ultimi 9 anni, che lascerà a breve il comando della delegazione.

Il sindaco, commosso, ha espresso la sua personale stima e apprezzamento per l’attenzione dedicata dal Comandante al nostro territorio, e per l’imprescindibile supporto fornito anche in particolari situazioni di criticità come la terribile mareggiata che ha colpito le nostre coste nel 2018 arrecando imponenti danni.

“Ringrazio il Comandante per il sua preziosa collaborazione”, ha comunicato il Sindaco. “Ne abbiamo apprezzato le doti sia professionali che umane. A lui va il nostro più sincero augurio di un brillante prosieguo di carriera, certi che il suo successore sarà altrettanto apprezzato e stimato e riceverà la nostra massima disponibilità”