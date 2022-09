Obiettivi ambiziosi

La Spotornese ha alzato il velo sulla stagione, che partirà sabato 24 settembre fotogallery

Piazza della Vittoria, cuore pulsante della cittadina, ha accolto, in una serata di festa, dirigenti, tecnici e giocatori della società ponentina, che ha come obiettivo il ritorno al 'Siccardi', per poter riavere una struttura ad undici, di forte impatto sportivo e turistico