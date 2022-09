Liguria. La Liguria vista dalla stazione spaziale internazionale. Lo spettacolare “ritratto fotografico” è stato realizzato dall’astronauta italiana Samantha Cristoforetti, che a partire dal prossimo 28 settembre assumerà l’incarico di comandante della Iss (e sarà la prima astronauta italiana ed europea avere questo ruolo).

Le spettacolari immagini pubblicate dall’astronauta italiana sul proprio profilo Twitter ritraggono Genova e il golfo della Spezia da un’altitudine di oltre 400 chilometri.

Il post è una vera e propria vetrina promozionale per la regione: “Conosciuta anche come Italian Riviera – scrive Cristoforetti in inglese – questa regione ha una bellissima costa che presenta diverse pittoresche città portuali. Genova e La Spezia sono solo due di queste”.

Le foto sono state poi rilanciate dal presidente ligure Giovanni Toti che ha commentato: “Già dall’alto ha il suo fascino, ma a terra ancora di più. Samantha ti aspettiamo in Liguria per ammirare da vicino le bellezze della nostra terra”.