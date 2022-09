La Liguria brilla ai Campionati Nazionali Libertas 2022

Rimini. È stato un weekend intensissimo quello che ha coinvolto nelle fasi finali svoltesi a Rimini dall’8 all’11 settembre gli atleti che hanno partecipato ai Campionati Nazionali Libertas 2022 di calcio (e anche di pallacanestro). Il bilancio delle squadre rappresentanti i colori della nostra Regione gestite e guidate dal responsabile dell’area calcio amatoriale Felicino Vaniglia ancora una volta è positivo e lusinghiero e i due podi conquistati ne sono la riprova. Al terzo posto conquistato nel calcio a 5 (rosa giocatori: Riva, Camiciottoli, Moscino, Agate, Caria, Rizzo, Loi) si è aggiunta la seconda piazza nel calcio a 11 grazie alla joint-venture con l’Academy Rimini militante in Seconda Categoria.

Una vera festa dello sport a cui non è potuto mancare il Presidente Andrea Pantano, che ha seguito con partecipazione ed entusiasmo queste giornate conclusive: “I Campionati Nazionali si confermano una occasione per vivere fino in fondo tutte quelle emozioni che uno sportivo conosce bene e non dimentica mai. Per me essere qui oggi era irrinunciabile, avevo voglia di vivere finalmente in serenità questo momento di unione e partecipazione, potendo stare tra gli atleti, gli allenatori e i dirigenti Libertas che sono corpo e anima di questi momenti. Entusiasmo, voglia di esserci, senso di appartenenza e tanto spirito di squadra questo è quello che ho visto oggi e che cercheremo di far crescere ancor di più nelle manifestazioni future”.

Un successo, quello di queste giornate nella cornice accogliente e piacevole di Rimini, che sottolinea l’importanza dei Campionati Nazionali come momento per mettere alla prova l’impegno atletico di un anno, e poter vivere un’occasione di condivisione e di relazione per le squadre che partecipano. A seguire i momenti fondamentali di questo weekend conclusivo anche il vicepresidente Amabile Bonafede: “I Campionati Nazionali sono parte integrante della storia della Libertas, un’occasione unica e un momento celebrativo per tutte quelle persone che credono nello sport non solo come competizione ma anche e soprattutto come stile di vita. E’ per me importante essere qui per ricordare a tutti gli atleti che il nostro impegno nei confronti dell’associazionismo sportivo è costante.”

Visibilmente soddisfatto mister Vaniglia che dopo i successi di Spagna con l’Asr Cantera Torre de Leon e i 21 tornei estivi organizzati in tutta la nostra provincia, ha suggellato con questa trasferta in terra di Romagna una stagione fantastica: “Far parte del pianeta, del mondo, del sistema Libertas è un onore ed un grande privilegio e per tale motivo intendo ringraziare pubblicamente il mio presidente regionale Roberto Pizzorno per l’opportunità che mi ha dato e per l’enorme fiducia che ripone nel mio operato. Continuiamo a crescere e a riscuotere consensi e ritengo che basteranno solo alcuni ritocchi al format (in primis il periodo scelto: meglio la seconda decade di giugno; per secondo un maggior coinvolgimento delle vincenti dei titoli regionali) per aumentare ancora il livello tecnico, la visibilità e la portata di questi eventi. Essere stato premiato ufficialmente come ‘dirigente storico’ su proposta di personaggi del calibro di Carmine Adinolfi, mi obbliga ad alzare ulteriormente l’asticella sotto il profilo dell’impegno e dello spirito di servizio. Sarà mio dovere non deludere e a tal proposito sono già dietro ad allestire le Finali Regionali Liguri e la Supercoppa Senior e Junior. Dedico questo riconoscimento a quanti ci sostengono credendo nel nostro progetto di promozione sportiva”.

