La giornata politica, M5S: “La destra ora vuole le centrali nucleari in Liguria”. Lega sul caro energia: “Il governo intervenga”

Liguria. Di seguito i comunicati stampa di oggi, giovedì 1 settembre 2022, relativi alle prossime elezioni politiche.

Caro energia, Lega: “Le imprese in balia delle speculazioni, il governo intervenga”

“Il caro bollette non è un tema da comizi. Matteo Salvini ha denunciato il rincaro subito da una azienda baricentrica per la produzione di basilico Dop sulle colline di Pra a fine aprile. Occorre intervenire subito, è in ballo il destino di migliaia di aziende”. Lo dicono in una nota il deputato Edoardo Rixi e il vice presidente della regione Liguria Alessandro Piana.

“La Lega non lascia nessuno indietro – concludono – abbiamo già chiesto al Governo stanziamenti dignitosi. Le nostre aziende si trovano in balia delle speculazioni: a rimetterci ingiustamente i produttori e gli stessi consumatori. Difendiamo il Made in Italy, chiediamo risposte tempestive al Governo come lo scostamento di 30 miliardi oggi per non pagarne 100 domani con altre misure come la cassa integrazione”.

Il M5S: “La destra ora vuole le centrali nucleari in Liguria”

“Leggiamo con sconcerto le parole dell’ex presidente di Regione Liguria Biasotti, candidato nell’ammucchiata totiana composta da quattro partitini che lottano per superare la soglia di sbarramento: auspica una centrale nucleare in Liguria o nei paraggi, magari, anche sul mare. E chiede di non “spaventare i liguri” sulla questione. Caro Biasotti, non c’è bisogno di spaventarli: è sufficiente informarli”.

“Al netto delle castronerie della destra – che evidentemente ha già dimenticato le tragedie nucleari costiere come Fukushima – dicano, i totiani, dove intendono fare i siti nucleari e i depositi di scorie. Individuato un sito, crede forse che i cittadini l’accoglieranno a braccia aperte? Noi siamo certi che incontreranno l’opposizione dei residenti e non solo. Per non parlare delle tempistiche: ci vogliono dieci anni per costruire una centrale nucleare. E altri venti per rientrare dell’investimento pubblico. Morale: non sono certo una misura all’imminente carenza di gas! Alla destra ligure, ricordiamo peraltro che gli italiani hanno chiaramente espresso il proprio diniego al nucleare con ben due Referendum”.

“Mentre loro straparlano di ambiente esclusivamente per convenienza elettorale, noi andiamo avanti con lo sviluppo delle energie rinnovabili e con la transizione energetica, questioni che la stessa destra, senza pudore, tentò di soffocare con lo sciagurato decreto Romani del 2011. Nel mirino, allora, il settore fotovoltaico e l’eolico, rovinando famiglie e imprese che avevano avviato investimenti nel settore, e togliendo certezze agli imprenditori di un intero comparto che stava prendendo piede”.

“Non possiamo riportare indietro le lancette della storia. E non possiamo certo affidare le sorti della Liguria e dell’Italia a chi, come Biasotti, lui sì, esprime pochezza e improvvisazione su molti temi, a cominciare dal nucleare”.

Carenza organico in ospedale, Lega: “Cancellare il numero chiuso a medicina”

“In Liguria mancano diverse centinaia medici – sottolineano il coordinatore della Lega in Liguria Edoardo Rixi assieme al responsabile regionale del dipartimento Giovani Giuseppe Grisolia -. Una carenza pesante che grava sul sistema sanitario della nostra regione. La Lega ha una soluzione concreta per risolvere questo problema: cancellare il numero chiuso a Medicina. Una proposta che emula il modello francese dove si accede senza test di ingresso al primo anno di facoltà. Così tutti i ragazzi e le ragazze che fanno domanda avranno libero accesso e la selezione sarà fisiologica in base ai voti del secondo anno. Il costo per lo Stato sarebbe a zero e verrebbero premiati il merito e lo studio, non la fortuna. Ovviamente adegueremo parallelamente le borse di specializzazione, anch’esse ad oggi insufficienti. Un aiuto reale e tangibile, non solo per i nostri giovani, ma soprattutto per la sanità della Liguria”.

Gli appuntamento con il gruppo Andora in Movimento

Il Gruppo politico Andora in Movimento, informa i cittadini che verranno allestiti dei banchetti politici informativi in Piazza Roma ad Andora nei giorni di: 3 settembre 2022 dalle ore 15.00 alle 20.00; 10 settembre 2022 dalle ore 15.00 alle 20.00; 17 settembre 2022 dalle ore 15.00 alle 20.00.



“Sarà una bella occasione per presentare il programma del Movimento 5 Stelle e parlare delle cose che sono state fatte sin ora oltre che del nostro territorio e info sui vari candidati. Stiamo facendo molti incontri con i candidati, per il Senato il Dottor Enrico Maria Nadasi e per la Camera dei Deputati l’Architetto Giovanni Spalla e con il nostro coordinatore regionale Roberto Traversi, dove parliamo delle varie criticità della nostra Liguria, in primis la situazione drammatica della sanità, acqua pubblica e la privatizzazione che incombe in ogni settore”, hanno commentato dal gruppo.