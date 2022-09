La giornata politica: la Lega chiede un ministero per le “aree montane”, M5S e Unione Popolare continuano gli incontri sul territorio

Savona. Di seguito i comunicati stampa di oggi, mercoledì 14 settembre 2022, relativi alle prossime elezioni politiche.

Rixi: “Fisco agevolato e formazione scolastica per rilanciare territori montani”

“Le aree montane del nostro Paese soffrono una carenza di infrastrutture all’avanguardia e servizi, soprattutto sociosanitari. Nella nostra Liguria, ad esempio, i territori che corrispondono ai Parchi delle Alpi Liguri, Aveto, Antola e Beigua, insieme ad altri comuni limitrofi. Scuole e asili sono chiuse in molte di queste aree, mettendo in difficoltà il mondo del lavoro e delle imprese. La Lega ha proposte concrete per restituire competitività a questi territori e combatterne lo spopolamento. In primis serve una definizione aggiornata di Comune montano, con una fiscalità di vantaggio per ridare slancio al lavoro in Montagna. Servono meno burocrazia per gli Enti locali e più servizi per i cittadini, tenendo ben presente che la Montagna è diversa dalla Città. Bisogna, inoltre, sviluppare una proposta formativa scolastica locale adeguata. I vincoli, infine, vanno bene ma fatti con intelligenza. Per questo chiediamo un ministero apposito. La Montagna è il cuore verde dell’Italia, non può restare indietro”. Lo dichiara il coordinatore regionale della Lega in Liguria, Edoardo Rixi.

A Cairo tavola rotonda con i candidati del Movimento Cinque Stelle

Appuntamento sabato 17 settembre alle 10 alla Soms di via Abba a Cairo Montenotte. Introduce il consigliere comunale di Albisola Superiore Stefania Scarone. Intervengono il deputato pentastellato e candidato Roberto Traversi, il deputato Alberto Zolezzi, il consigliere regionale Paolo Ugolini e il candidato Enrico Nadasi. Al centro la sanità e l’ambiente.

Alla Sms La Serenella un incontro sulla sanità organizzato da Unione Popolare

Continua la campagna elettore e l’impegno di Unione popolare. Domani alle 17.30 alla SMS La Generale di Savona si parlerà di sanità.

Massimo Lombardi, Consigliere comunale a Spezia e capolista alla Camera, si confronterà, infatti, con Marco Anselmo, primario malattie infettive del San Paolo e Giampiero Storti presidente Amici del San Paolo.

“La difesa e io rilancio della sanità pubblica sono per noi fondamentali – sottolinea Massimo Lombardi capolista alla Camera – come abbiamo dimostrato in questi anni nelle lotte e nei Consigli dove siamo rappresentati”.

Un tema prioritario nell’agenda della formazione politica guidata da Luigi de Magistris.