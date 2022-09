La giornata politica: caro energia, export, pescatori e università nel dibattito elettorale

Liguria. Di seguito le comunicazioni politiche di oggi, martedì 6 settembre 2022, relative alle prossime elezioni del 25 settembre.

PD: 1.000 piazze per l’Italia

.Candidate e candidati, insieme a volontari e militanti, hanno portato nelle piazze della nostra Regione le nostre proposte contro il caro vita e il caro energia:

– Tetto nazionale costo bollette elettriche

– Contratto “luce sociale”

– Piano nazionale di risparmio

– Tetto europeo al prezzo del gas

– Raddoppio del credito d’imposta alle aziende.

“Una comunità viva, che dialoga, ascolta e si confronta con le cittadine e i cittadini per costruire un’Italia democratica e progressista, che non lascia indietro nessuno”.

GRAZIE AL PATTO PER L’EXPORT IN LIGURIA VALORE ESPORTAZIONI AUMENTATO DEL 48% – Più Made in Italy nel mondo significa più posti di lavoro in Italia

Sono davvero orgoglioso dei dati record che arrivano dai dati sulle esportazioni della Liguria, dove siamo passati dai 7 miliardi di euro del 2020 agli oltre 7,8 miliardi di euro del 2021, con un incremento del 10,8%. L’export ligure rappresenta una fetta importante dei 516 miliardi di valore complessivo nazionale del 2021, anno in cui si è registrato il record assoluto. Le aziende liguri hanno incrementato le esportazioni anche nel primo trimestre di quest’anno, con un +48,3% molto confortante. Segno che il Patto per l’Export, una strategia innovativa che ho fortemente voluto per rilanciare il Made in Italy nel mondo durante la pandemia, sta dando i suoi frutti.

In questa fase resa ancor più complicata dal forte rincaro dei costi energetici, il nostro obiettivo è continuare a sostenere gli ottimi risultati ottenuti dalle imprese. In attesa di spuntare a livello europeo il tetto massimo al prezzo del gas, noi di Impegno Civico abbiamo assunto l’impegno di approvare un decreto Taglia Bollette appena insediato il nuovo governo. Abbasseremo le bollette dell’80%, almeno fino a fine anno, a tutti gli esercizi commerciali e a tutte le aziende, grandi e piccole. L’alternativa è far sprofondare altre 120.000 imprese – con le conseguenze che tutti noi possiamo immaginare – e bloccare il meccanismo virtuoso innescato con il Patto per l’Export.

Con questo prezioso strumento abbiamo sperimentato con successo un metodo di lavoro che non solo funziona, ma fa bene a tutto il Sistema Italia e vogliamo estendere ad altri settori, soprattutto pensando alle sfide che ci attendono per attuare gli investimenti del Pnrr. Il Patto per l’Export è, a tutti gli effetti, un volàno per l’economia del Paese, una ragione in più per continuare a far sentire lo Stato accanto agli imprenditori liguri in questa fase complicatissima, anche aiutando chi finora esportava in Russia a trovare nuovi sbocchi di mercato in altri Paesi. Da parte nostra, come Impegno Civico, continueremo lungo la strada tracciata con concretezza e responsabilità. Per noi parlano i fatti: la propaganda la lasciamo a chi non ha risultati tangibili da raccontare.

Liguria, Lega, interverremo subito contro caro gasolio. Nostro programma a tutela pescatori liguri

“La pesca e l’acquacoltura italiane, che già soffrono da più di 10 anni per i regolamenti della Comunità Europea, sono piegate dal caro gasolio. È necessario un intervento immediato per arginare questa emergenza, in aggiunta a quello che grazie alla Lega si è già riusciti a portare a casa, come il credito d’imposta fino al terzo trimestre. Per noi è prioritaria la difesa di un comparto fondamentale per l’economia Italiana, il 2,9% del valore aggiunto del settore primario in Italia. Basti pensare, solo nella nostra regione, a Genova, Sestri Levante, Savona, Santa Margherita Ligure, La Spezia, per citarne alcune. È ormai evidente la necessità di un ministero efficiente per la sburocratizzazione degli iter amministrativi, con progetti a lungo termine. La modifica dei regolamenti europei è primaria nella tabella di marcia. Il pescato italiano deve essere valorizzato contro una concorrenza sleale del prodotto estero, spesso di bassa qualità e dubbia freschezza. Servono incentivi per ammodernare la nostra marineria con programma di demolizione che prediliga le vecchie imbarcazioni. Vanno rimodulati i canoni demaniali marittimi contro l’attuale tassa, voluta da Pd e M5S, aumentata del 700% rispetto alla precedente. La Pesca è l’anima dell’Italia e la Lega la tutelerà in ogni modo”.

Lo dicono in una nota i deputati della Lega Edoardo Rixi, coordinatore Lega in Liguria, e Lorenzo Viviani, responsabile nazionale dipartimento Pesca.

Istruzione, Toti: “Che questo sia l’ultimo test di ingresso a medicina”

“In questo momento 65 mila ragazzi stanno affrontando il test per entrare a medicina, con poco più di 15 mila posti disponibili. A loro va il mio in bocca al lupo e anche un auspicio: che sia l’ultima volta!

Mentre nei nostri ospedali mancano medici, e questi due anni di pandemia lo hanno ampiamente dimostrato, noi continuiamo a legare l’ingresso ai corsi di studio a un test, una roulette russa che poco dice su quanto i giovani siano davvero in grado di intraprendere questo percorso.

Per una volta cerchiamo di adeguare le regole alla realtà: permettiamo ai ragazzi che vogliono inseguire questo sogno di provarci. E se vogliamo fare una selezione, magari facciamola alla fine del primo o del secondo anno di studi, sulla base dei risultati e del merito. Perché così rischiamo di escludere a priori futuri ottimi medici… e il nostro Paese non può più permetterselo!” Lo scrive su Facebook Giovanni Toti di Noi Moderati.

Reddito di cittadinanza, Gagliardi (Noi Moderati): “Si usino le risorse per la formazione professionale, per favorire l’inserimento lavorativo”

“In questo momento di crisi economica e sociale è indispensabile accedere e impiegare tutte le risorse immediatamente disponibili per ridare slancio al nostro tessuto economico e produttivo e, allo stesso tempo, aiutare i cittadini in difficoltà. Una misura da rivedere, come abbiamo sempre sostenuto, è il reddito di cittadinanza. Ha dato sostegno a chi ne aveva bisogno, ma ha anche creato un cuscinetto comodo per dormire sul divano per chi non aveva tanta voglia di andare a lavorare”. Così la candidata al Senato della Repubblica Manuela Gagliardi, per la lista Noi Moderati, commenta la possibilità di rivedere il reddito di cittadinaza.

“In occasione dell’esame del decreto Aiuti, nel mese di luglio, è stato approvato un emendamento a mia firma in base al quale il reddito sarà concesso solo a chi ha vere difficoltà a trovare lavoro – prosegue – Fra le condizioni che possono costare la perdita del beneficio è stato infatti incluso anche il “no” a un’offerta congrua, a chiamata diretta da un datore di lavoro privato. Si può fare però ancora qualcosa in più per rendere davvero efficiente questo strumento: trasformare i fondi destinati al sussidio in risorse per la formazione professionale, come sostiene il presidente Toti, instaurando un rapporto sempre più stretto con il mondo produttivo”.

“Bisogna pensare a interventi rapidi e concreti che incentivino l’inserimento nel mondo del lavoro, non meri sostegni fini a sé stessi, altrimenti creeremo nei nostri giovani la dipendenza da “sussidio” invece che quella da lavoro e non si riuscirà a rilanciare l’economia del nostro paese, che troppo spesso ormai deve attingere a manodopera che arriva dall’estero”, conclude Gagliardi.