La giornata politica: Allenza Verdi Sinistra sulle energie rinnovabili, Italia Viva propone il trasporto di carbone in A6

Savona. Di seguito i comunicati stampa di lunedì 12 e martedì 13 settembre 2022, relativi alle prossime elezioni politiche.

Alleanza Verdi Sinistra, potenzialità occupazionale, energie rinnovabili e sviluppo industriale Regione Liguria

“Il presidente Toti parrebbe aver visto nel business della rigassificazione una opportunità economica per la nostra regione, sfruttando la necessità emergenziale di disporre nel nostro paese di fonti diversificate di gas naturale. Ha cominciato, così, ad offrire il nostro territorio per ospitare alcuni rigassificatori in varie località liguri, in modo confuso e senza un piano razionale Noi siamo perfettamente consci che sarà necessario installare alcuni di questi impianti per fornire al nostro paese il gas necessario a consentire una transizione ecologica verso le fonti rinnovabili senza gravi danni all’economia nazionale, tuttavia riteniamo che la Liguria con un quarantesimo degli abitanti ma un terzo dei rigassificatori dell’Italia stia già dando il suo contributo al paese. In ogni caso crediamo che questo delicato passaggio vada affrontato con una serietà e una professionalità del tutto sconosciute all’amministrazione Ligure. Ricordiamo che tutti gli esperti concordano sul fatto che nel campo delle energie rinnovabili, del riutilizzo delle risorse attraverso una economia circolare, del risparmio energetico, delle attività di tutela del territorio, delle nuove tecnologie nell’ambito dei materiali sostenibili ci sia la possibilità di creare un numero di posti di lavoro ben retribuiti e di elevata qualità molto maggiore di quella che risiede nella attuale economia del carbonio. Per fare un solo esempio è stato stimato da Ambrosetti, e comincia ad essere confermato dalla realtà che, a fronte dei 18mila addetti in Italia nel settore delle energie fossili si potrebbero creare tra 320mila e 540 mila posti di lavoro nelle sole rinnovabili. Continuiamo a chiederci, quindi, perché dal presidente Toti e dagli amministratori del centrodestra, continuino ad arrivare proposte di impianti tremendamente critici, dal punto di vista ambientale, come gli inceneritori, i depositi di prodotti chimici pericolosi, i rigassificatori ed ora sembrerebbe anche centrali nucleari, mentre da anni non abbiamo una singola proposta di sviluppo sostenibile tra le migliaia di attività economiche che generano utili anche maggiori, senza avere costi ambientali o impatto sulle popolazioni. La risposta a questa domanda potrebbe essere: E se non fossero capaci? E’ facile, infatti, ospitare un impianto che nessuno vuole sul proprio territorio, anche se questo viene fatto sulla pelle degli abitanti, mentre richiede tutt’altra capacità amministrativa e organizzativa rendersi attraenti per attività ad alto valore aggiunto compatibili ambientalmente, per le quali la concorrenza delle altre regioni è fortissima e più agguerrita”. Lo fanno sapere Simona Simonetti, Marco Chiriaco, Valentina Logli, Simona Cosso e Roberto Amoretti, candidati dell’Alleanza Verdi Sinistra alle prossime elezioni politiche.

Paita (Italia Viva): “Incentivare il trasporto di carbone sulla A6”

“Non posso che fare mio l’appello del sindaco di Quiliano per trovare una soluzione ai problemi provocati dal traffico di camion utilizzati per far arrivare il carbone da Savona a Bragno”. Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva.

“Concordo sul fatto che si debba trovare al più presto un rimedio agli inconvenienti, come la perdita di materiale o gli incidenti, legati al trasporto del carbone – prosegue Paita -. Tuttavia, quella delle funivie è una realtà importante per il territorio, sia dal punto di vista economico che occupazionale. E’ quindi interesse di Savona che possano funzionare. Bisogna dunque attivarsi per migliorare gli aspetti trasportistici in modo da evitare ricadute negative per i cittadini. A questo scopo, mi impegno fin da subito a organizzare un tavolo di lavoro con tutte le parti interessati al fine di trovare una soluzione condivisa. Una veloce potrebbe essere quella di incentivare percorsi alternativi alla SP29. La strada potrebbe essere un accordo con l’autostrada A6 che consenta la riduzione dei pedaggi”.

“E a questo scopo occorre dialogare con Autostrade per comprendere meglio le tempistiche di riapertura della carreggiata oggetto degli interventi. A mio avviso è questa l’ipotesi su cui lavorare. Consentirebbe di garantire il transito di carbone, e quindi non danneggiare l’attività delle funivie, e insieme di evitare ricadute negative sui cittadini”, conclude.

Superbonus, Piana: “Grazie alla Lega si passa dalle parole ai fatti”

“È un’ottima notizia per le imprese e per i lavoratori onesti lo sbocco dei crediti d’imposta. Una boccata d’ossigeno che arriva grazie al lavoro della Lega e del sottosegretario all’Economia Federico Freni che con un emendamento al decreto Aiuti bis delimita la responsabilità dei crediti soltanto a chi non ha operato con diligenza e con pene molto severe. Lo sblocco dei crediti relativo al superbonus 110% vale ben 10 miliardi e salverà circa 30 mila aziende i cui crediti erano rimasti bloccati. Con la Lega si passa dalle parole ai fatti”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale della Lega Alessio Piana.

Sanità, Forza Italia: “Ad Albenga serve un presidio che tuteli la prima emergenza”.

“Riteniamo necessaria la riattivazione ad Albenga di un presidio sanitario che tuteli la prima emergenza. Tale presidio è fondamentale per tutto il comprensorio ingauno e non solo: occorre infatti da un lato garantire un servizio importante a un bacino d’utenza significativo, di circa 65 mila persone, e dall’altro lato alleggerire il carico sui Pronto Soccorso del Santa Corona e di Savona, evitando gli accessi impropri soprattutto di codici bianchi e verdi. C’è una richiesta forte da parte del territorio che va soddisfatta e ci batteremo, ciascuno nel proprio ruolo, affinché ciò avvenga”. È quanto hanno dichiarato gli esponenti di Forza Italia onorevole Roberto Cassinelli, il capogruppo in Regione Claudio Muzio e il sindaco di Alassio e commissario provinciale Marco Melgrati, al termine di un incontro svoltosi ieri ad Alassio.

“Per quanto di mia competenza – ha sottolineato Muzio – depositerò già domani un’Interrogazione alla Giunta regionale, che verrà discussa nelle prossime sedute di Consiglio. La serietà e l’onestà intellettuale impongono di non alimentare facili illusioni su ipotesi che ad oggi non è possibile realizzare. Occorre invece cercare di raggiungere gli obiettivi possibili, come ho sempre cercato di fare durante la mia attività amministrativa. C’è un tema, quello della prima emergenza, a cui vanno date risposte e lavoriamo per questo in rapporto a ciò che le normative attuali consentono”.

“Siamo da sempre fautori di una politica del possibile – hanno aggiunto i tre esponenti di Forza Italia – e crediamo che la riattivazione ad Albenga di un presidio che tuteli la prima emergenza, dopo la chiusura del Punto di Primo Soccorso a causa della pandemia, possa costituire un segnale chiaro della volontà di dare risposte al territorio e agli amministratori locali, in attesa di eventuali evoluzioni normative che possano consentire scelte ulteriori”.

“Il sindaco Marco Melgrati è fortemente impegnato da tempo su questo tema e nel corso dell’incontro di ieri gli abbiamo garantito tutto il nostro sostegno”, ha concluso Roberto Cassinelli.