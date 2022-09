La Croce Bianca di Albenga cerca militi: “Si può dare un aiuto concreto alle persone”

Albenga. 1807 servizi relativi alle urgenze per un totale di 63.013 km percorsi, 2621 servizi ordinari e 99.388 km percorsi, 642 servizi svolti dall’automedica del 118 Sierra2 e 15.584 km. E il bilancio dell’attività estiva svolta della sede madre della Croce Bianca di Albenga e delle sezioni dell’entroterra.

“A questi numeri si devono aggiungere le assistenze alle manifestazioni (sagre, gare sportive, concerti e avvenimenti svolti sul territorio) e tutte le ore effettuate in assistenza ad esempio durante l’incendio boschivo di Villanova d’Albenga, con la presenza continua di più mezzi e volontari per tutta la durata dell’emergenza e della bonifica, e durante l’incendio a Santa Corona, in cui siamo riusciti ad intervenire in piena notte con 4 mezzi per permettere un veloce trasferimento dei pazienti coinvolti”, ha detto Angelo Varalli, milite e membro del consiglio della Croce Bianca.

Il ringraziamento da parte del Consiglio e del Presidente va “a tutti i militi ed i dipendenti, che hanno permesso di effettuare tutti questi servizi ed i relativi km percorsi e di garantire sempre la copertura diurna e notturna, nonostante la cronica carenza di volontari degli ultimi anni”.

Dalla pubblica assistenza ingauna un appello alla popolazione: “Cogliamo l’occasione per lanciare un messaggio alla cittadinanza e soprattutto ai giovani albenganesi e di tutto il comprensorio affinché la Croce Bianca possa essere vista come un momento di impiego costruttivo, a fin di bene, del proprio tempo libero, senza considerarlo solo come un servizio scontato nel momento del bisogno. Iscrivendosi, infatti, come militi, dopo aver effettuato i brevi corsi di preparazione previsti, si può dare un aiuto concreto alle persone meno fortunate e ricevere in cambio affetto e grande gratitudine”.

“Ricordiamo poi che non esistono solo i servizi di emergenza, ma anche i cosiddetti servizi ‘ordinari’, che sono la maggior parte e non richiedono altro che il desiderio di relazionarsi con altre persone, ad esempio: l’accompagnamento per visite ed esami dei pazienti con difficoltà a deambulare, oppure dei pazienti dializzati, o di quelli oncologici per le terapie del caso. Un grande ringraziamento va rivolto anche allo straordinario lavoro della Direzione dei servizi, composta da soli volontari, che praticamente organizza tutta l’attività di soccorso e le altre attività relative all’operatività della pubblica assistenza”.

“Infine, siamo lieti di invitare tutta la cittadinanza ai prossimi festeggiamenti del 110° anno di fondazione che si terranno nel weekend del 3 e 4 dicembre, dove oltre che alla premiazione dei militi, verrà inaugurata una nuova ambulanza e un nuovo defibrillatore semiautomatico, donato dall’associazione Lions Club Albenga Host”, ha concluso Varalli.