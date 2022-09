San Donato Milanese. Eccellenti risultati per gli atleti della Asd Kick Boxing Savate Savona del Maestro Andrea Scaramozzino, impegnati a San Donato Milanese nel campionato del mondo di Savate assalto (contatto leggero) che si è svolto da 21 al 24 settembre.

A incrociare i guanti nell’evento iridato tre tre savonesi, che hanno conseguito ottimi piazzamenti.

Cristian Rivera, tra i -75 Senior, sulle quali venti nazioni in gara in questa categoria si è aggiudicato un prezioso terzo posto, conquistando la medaglia bronzo.

Chiara Vincis, nella categoria di peso -60 kg, nei quarti di finale si era aggiudicata una preziosa vittoria contro la rivale croata ma poi, a causa dei postumi un incidente motociclistico che le ha danneggiato in modo serio un ginocchio, ha dovuto dare forfait lanciando la spugna per le semifinali e le eventuali finali guadagnando comunque una buona posizione alla luce del successo ottenuto nei quarti di finale.

Denise Vadda, categoria -52 kg, seppur ultima arrivata in Nazionale italiana si è fatta valere, raggiungendo al suo primo campionato mondiale un’ottima quarta posizione.

guarda tutte le foto 8



L’Asd Kick Boxing Savate Savona ai campionati mondiali di Savate assalto

“Sono fiero dei miei ragazzi – afferma Andrea Scaramozzino – che si sono fatti valere portando in alto il nome di Savona. Unico rammarico è vedere che sui quotidiani cartacei non ci sia spazio per loro e per dare visibilità ad uno sport ‘minore’! Nei quotidiani ci sono sempre gli stessi articoli calcistici e, se non si compra la pagina di giornale o una porzione di essa, è sempre un problema per noi avere un articolo e degli spazi ragionevoli. Meno male però che possiamo contare sulle notizie date dai giornali online che fortunatamente danno pari opportunità a tutti gli sport ed io per questo li ringrazio”.