Jobs Act, il ministro Orlando a Savona: “Rivedere la normativa, il numero di precari è ritornato al 1977”

Savona. “Il tema fondamentale non è modificare il reddito di cittadinanza, ma è avere un sistema di politiche attive per chi può lavorare“. Lo sostiene Andrea Orlando, il ministro del lavoro e capolista nel collegio proporzionale alla Camera in Liguria, in visita alla sede provinciale del Partito Democratico a Savona.

Questa mattina il ministro Dem ha fatto tappa nella Rsa Santuario e nel porto di Savona. La campagna elettorale è serrata e mancano meno di due settimane alla sua conclusione: “E’ necessario convincere gli indecisi. Molte persone non hanno fatto mente locale sulla posta in gioco, il nostro lavoro è spiegare le nostre proposte e anche il meccanismo elettorale”, ha detto Orlando.

In questi giorni si è riaperto il dibattito sul Jobs Act, la riforma del lavoro approvata dal governo Renzi: “Il numero dei precari è come nel 1977, record nella storia del paese, qualcosa non ha funzionato e la risposta non era buona dall’inizio ma comunque oggi non funziona, il nostro paese deve rivedere la normativa del mercato del lavoro e spingere su stabilizzazione e disboscare la giunta dei contratti che precarizzano il lavoro”.

E per il ministro del lavoro “la stabilizzazione sarà un asset fondamentale per le imprese chiamate a competere a livello globale”.