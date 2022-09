Italiana Coke: dopo il parere negativo del Comune, arriva anche il no della Provincia all’utilizzo di plastica nei forni

Cairo Montenotte. “Questa mattina, grazie alla nostra interrogazione in consiglio comunale, abbiamo appreso che la Provincia di Savona ha negato a Italiana Coke l’autorizzazione alla sperimentazione dell’uso della plastica nei forni per produrre il coke. Pensiamo che sia un rischio inutile autorizzare questo tipo di lavorazioni in forni così vecchi e obsoleti”.

A dirlo sono Giorgia Ferrari e Silvano Nervi, consiglieri del gruppo di opposizione “Cairo in Comune” soddisfatti della risposta ricevuta.

Nelle settimane scorse era arrivato il parere negativo da parte del Comune, che aveva evidenziato di non ritenere “condivisibile alcuna sperimentazione che preveda l’utilizzo negli stessi forni di nuove tipologie di materiali” almeno fino a quando “non sarà accertato il totale riscontro dei contenuti e soprattutto non verrà attestata l’efficacia delle misure di contenimento previste nell’AIA”. Ed ora arriva l’ufficialità anche del parere negativo espresso dalla Provincia.

“Cairo in Comune” ha inoltre chiesto un’audizione con l’amministratore delegato dell’azienda Paolo Cervetti, proposta accettata dall’A.d.: “Riteniamo che sia importante la sua disponibilità ad una sua audizione in consiglio comunale per relazionare su questo progetto, così come sulla situazione di Funivie” evidenziano Ferrari e Nervi.