Ondata di maltempo in arrivo nel weekend, possibili nubifragi: tremano Liguria e centro Italia

Liguria. Nel fine settimana è in arrivo un’intensa perturbazione nel nord Italia, con piogge anche violente. Secondo le previsioni, la Liguria non sarà risparmiata.

IlMeteo.it fa sapere che da sabato sono in arrivo 5 giorni di forte maltempo con rischio di nubifragi. “Questi fenomeni potrebbero colpire dapprima la Liguria, estendendosi poi al versante tirrenico delle regioni centrali e alla Sardegna” precisa Andrea Garbinato, responsabile della redazione de iLMeteo.it. Attenzione ai possibili fenomeni di forte intensità, anche a carattere di temporale, su Liguria e Toscana fra il pomeriggio e la sera di sabato.

Domani, venerdì 23 settembre, intanto arriva l’equinozio d’autunno. Anche le previsioni di Limet anticipano un inizio di stagione all’insegna del maltempo. Per sabato vengono segnalate piogge moderate a tratti forti sul settore centro-orientale della Liguria, in progressiva intensificazione su tutta la regione. E’ previsto vento forte specie in serata. Il mare sarà molto mosso e le temperature oscillano: in aumento le minime, in calo le massime.

La situazione preoccupa alla luce del recente alluvione che ha colpito le Marche e la condizione di siccità subita in estate. Lo scorso 30 agosto un violento temporale si era abbattuto nel ponente savonese creando diversi disagi: la linea Ventimiglia – Genova era stata interrotta fra Albenga e Loano, alcune strade era state allagate e alcuni alberi erano caduti a causa dei danni procurati dal maltempo. In poco tempo erano caduti 60.4 mm di pioggia.