Pietra Ligure. “L’incendio all’ortopedia del Santa Corona è davvero una cattiva notizia. Esprimo al personale sanitario, ai medici, agli infermieri, agli Oss che si sono prodigati in queste ore per trasferire i pazienti, la solidarietà e il ringraziamento mio personale e del Partito Democratico”.

Il commento è di Sandra Zampa responsabile nazionale PD Sanità e candidata al Senato.

“Auspico che la Regione Liguria e il presidente Toti facciano tutto il possibile per evitare che altri problemi si scarichino sui professionisti ospedalieri e sui cittadini già messi a dura prova dalla organizzazione del servizio sanitario regionale”.

“Il personale sanitario ligure dimostra una straordinaria professionalità e un coraggio fuori del comune. Il presidente della Regione e assessore alla Sanità Giovanni Toti passa la notte in costante contatto con il direttore generale della Asl2 prima di fare personalmente un sopralluogo non appena terminate le operazioni di emergenza. E Sandra Zampa, paracadutata dal Pd in Liguria per straparlare di Sanità, se ne esce dicendo che “auspica che la Regione Liguria e il presidente Toti facciano tutto il possibile per evitare che altri problemi si scarichino sui professionisti ospedalieri e sui cittadini già messi a dura prova dalla organizzazione del servizio sanitario regionale?”.

E’ la nota di Noi Moderati relativa all’incendio avvenuto la scorsa notte all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e in risposta alle affermazioni dell’ex sottosegretaria alla salute, Sandra Zampa.

guarda tutte le foto 17



Incendio Santa Corona, la visita del presidente Toti

“Ma un minimo di pudore non ce l’ha? Probabilmente non sa neppure dove sia Pietra Ligure e come sia fatto il Santa Corona. Di certo non ha la più pallida idea di cosa sia successo e di quanto ancora una volta la sanità ligure abbia dato buona prova di sé. Le suggeriamo, prima di parlare, di andarsi a leggere le testimonianze di chi ha rischiato la vita, di ciò che dicono i pazienti sia a proposito di quanto è successo, sia soprattutto dell’intervento commovente del personale”.

“Noi siamo orgogliosi del servizio sanitario ligure e della sua organizzazione. Se proprio volesse evitare che “altri problemi si scarichino sui professionisti ospedalieri e sui cittadini”, Sandra Zampa farebbe meglio a fare un bell’esame di coscienza insieme a tutto il suo partito” conclude il partito centrista.

Ma il clima da campagna elettorale e la dinamica dell’episodio che ha coinvolto, con probabile dolo, un cittadino extracomunitario hanno innescato commenti e reazioni politiche, dalla cronaca, all’emergenza sanitaria fino all’immigrazione. Oggi il botta e risposta tra Lega e PD.