Pietra Ligure. “Riguardo al l’incendio di origine dolosa, scoppiato la notte scorsa, nel reparto di ortopedia del Santa Corona, assistiamo all’ennesima opera di sciacallaggio mediatico pre-elettorale da parte della Lega. L’episodio che avrebbe per protagonista in negativo un cittadino extracomunitario, in preda ad un evidente stato di alterazione, va stigmatizzato in pieno ed è giusto che chiunque commetta atti criminosi del genere, vada condannato indipendentemente da colore della pelle”.

Non si è fatta attendere la replica del circolo PD della Val Maremola dopo le dichiarazioni della Lega sull’incendio di questa notte all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Un episodio che entra nel dibattito della campagna elettorale con inevitabili schermaglie politiche.

“Il nostro territorio, la nostra provincia, è stata, in queste settimane, devastata da una serie di incendi di natura dolosa. Noi non ci siamo minimamente preoccupati di quali potessero essere le origini di coloro che hanno commesso questi crimini. Li abbiamo condannati e basta! Questa strumentalizzazione è inaccettabile come è insopportabile e ridondante il continuo ricorso da parte di esponenti leghisti, ai decreti sicurezza di Salvini che poco di buono hanno prodotto”.

“Lo stesso Salvini che, è bene ricordarlo, si è reso responsabile della caduta di due governi di cui faceva parte. Così anche come i continui attacchi al ministro Lamorgese. Basterebbe ricordare ai leghisti dalla battuta facile ma dalla memoria corta, che anche il sottosegretario agli interni ha un nome e cognome: Nicola Molteni ed è della Lega. Quindi, per cortesia, chiedano piuttosto conto a lui stesso”.

“In questo momento drammatico in cui la tragedia è stata sfiorata, il nostro pensiero e il nostro ringraziamento va a tutto il personale del Santa Corona che con coraggio e qualche conseguenza personale, ha evitato il peggio.” Concludono dalla sezione PD di Pietra Ligure” conclude il circolo Dem.