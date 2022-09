Pietra Ligure. Il consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di assicurare la consueta operatività dei reparti dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, che sono stati danneggiati dall’incendio divampato il 4 settembre scorso.

Il consigliere ha sottolineato che, a seguito di quell’incendio, sono state evacuati una sessantina di pazienti e che i tre piani della palazzina sono parzialmente interdetti.

L’assessore Cavo ha risposto su delega del presidente della giunta e assessore alla sanità Giovanni Toti dichiarando che sono attivi, nel padiglione chirurgico, medicina nucleare, terapia intensiva cardiologica, l’ambulatorio dei codici bianchi e di ortopedia e la degenza ortopedica e neurochirurgica.

Inoltre, sono garantite le attività del blocco operatorio di neurochirurgia e del Centro Ictus nella Piastra mentre la riabilitazione è stata trasferita all’ospedale di Albenga.

Nell’ambito della riorganizzazione e riprogrammazione a breve termine delle attività è stato completato il trasferimento della degenza di Ortopedia presso il 3° piano del padiglione 17, con 22 posti letto.

Incendio all’ospedale Santa Corona

L’assessore ha aggiunto che saranno eseguite entro il 23 settembre 160 prestazioni ambulatoriali, 34 interventi chirurgici e 5 interventi cardiologici e che la riattivazione dei blocchi operatori, una volta effettuati i campionamenti microbiologici, potrà ripartire la prossima settimana: sono in corso le necessarie verifiche tecniche ed i controlli sulle sale dell’Ortopedia e Traumatologia con l’obiettivo di ripristinare l’attività già a partire da lunedì 19 settembre.

In merito ai pazienti trasferiti in altri reparti a seguito dell’incendio la direzione di Asl 2 conferma che sono tutti stabili, inclusa una delle due donne ricoverate presso la Medicina di Savona che rimane in prognosi riservata. Per quanto riguarda il personale sanitario rimasto intossicato a seguito del rogo, una infermiera è ancora ricoverata all’ospedale San Martino di Genova.

E oggi la direzione strategica di Asl 2 ha incontrato i rappresentanti dei sindacati del comparto e della dirigenza: durante la riunione sono state analizzati le conseguenze sull’attività del personale dell’incendio avvenuto al Santa Corona, e sono state ascoltate le istanze delle parti sindacali sull’argomento.

Le richieste dei sindacati sono state recepite e verranno analizzate in successive sedute. Nessuna novità è emersa per quanto riguarda la dinamica dei fatti, sui quali resta aperta l’inchiesta della Procura savonese.