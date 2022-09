Incendio Santa Corona, M5S: “Accesso agli atti per far luce su autorizzazioni e sistema prevenzione incendi”

Pietra Ligure. “Mentre Lega, Pd e totiani fanno sterili polemiche e perdono tempo a puntare il dito sull’immigrato ospedalizzato o a screditare l’avversario politico con frecciatine anche di tipo geografico (da che pulpito, verrebbe da dire), il M5S si interroga sul perché sia potuto divampare un incendio di quelle proporzioni al Santa Corona di Pietra Ligure”. Lo dichiarano i candidati liguri del M5S con i portavoce regionali.

“Apprendiamo che la portata dei danni, ingenti, sarebbe da imputare all’inadeguatezza del sistema antincendio, con un’impiantistica vetusta. Verificheremo prima di accusare chicchessia, ma se quanto ci viene riferito corrispondesse a verità, è probabile che il danno sarebbe stato circoscritto all’area dove si è innescato l’incendio o poco più. Ci arriva anche un bambino che, con un sistema efficiente, vitale soprattutto dove si usa l’ossigeno, non sarebbe andato in fumo un intero reparto, compromettendone altri e mettendo in grave pericolo i pazienti e il personale sanitario”.

“Come M5S, chiediamo che si faccia chiarezza: faremo gli approfondimenti sulle autorizzazioni in corso e sulla prevenzione incendi con un accesso agli atti”.