Incendio Santa Corona, Grande Liguria alla Lega: “Evitare orribili speculazioni”

Pietra Ligure. Continua la polemica politica intorno all’incendio che, nella notte di ieri, è divampato in una stanza di degenza dell’ospedale Santa Corona. Dopo le critiche del Pd, anche il direttivo provinciale di Grande Liguria esprime il suo dissenso nei confronti delle dichiarazioni rilasciate dalla Lega: “Ci sono momenti che la politica deve fare un passo indietro ed evitare orribili speculazioni”, dicono.

Ieri sera i candidati del Carroccio, alla notizia che a causare il rogo potrebbe essere stato un paziente extra comunitario, hanno chiesto l’attivazione di un nuovo protocollo sicurezza, rispristinando i decreti promossi dal leader Matteo Salvini.

“Una forza liberale – commentano da Grande Liguria – deve essere garantista e attendere che la magistratura faccia le sue indagini e se esiste un colpevole lo punisca come merita. Il tema immigrazione è da affrontare in modo serio con provvedimenti legislativi importanti, riteniamo che il ministro degli interni Salvini abbia fatto un ottimo lavoro che deve essere completato con leggi e provvedimenti ad hoc, ma questo è un altro argomento che non ha nulla a che vedere con quanto accaduto ieri notte”.

“Noi – concludono – invece di fare processi sommari, fuori luogo, riteniamo sia doveroso ringraziare il personale che con grande impegno ha evitato guai peggiori, mettendo in salvo tutti i pazienti”.