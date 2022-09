Incendio Santa Corona, Alleanza Verdi Sinistra contro la Lega: “Basta strumentalizzazioni politiche”

Pietra Ligure. “Abbiamo finalmente risolto il problema della lentezza della giustizia in Italia. Basta con i processi che durano anni, finalmente abbiamo la Lega che, nelle poche ore che seguono l’incendio avvenuto nell’ospedale Santa Corona ha già effettuato la perizia sulle cause, individuato il responsabile, ne ha accertato la colpevolezza, lo ha classificato etnicamente e ha già preparato un piano nazionale per evitare che si ripetano eventi di questo tipo”. Lo fanno sapere, replicando al comunicato stampa della Lega savonese, Simona Simonetti, Marco Chiriaco, Simona Casso, Ersilia Ferrante e Roberto Amoretti, candidati alla Camera dei deputati (i primi due) e al Senato (gli ultimi tre) per Alleanza Verdi Sinistra.

“Nemmeno la drammaticità dell’evento e lo sgomento di fronte alle conseguenze che questo episodio – spiegano – avrebbe potuto avere, riescono a fermare Rixi e i suoi sodali dallo strumentalizzare a fini politici un episodio sul quale ovviamente nessuno si esprime in quanto mancano elementi certi, essendo passate solo poche ore dal fatto”.

“Non è ancora stata effettuata una perizia sulle cause, né sono stati ancora portati a termine accertamenti giudiziari, tuttavia la Lega sa già a chi attribuire la colpa – sottolineano i candidati al Parlamento -. Solo due i dati sono accertati finora: nella stanza è stato ritrovato un accendino e il paziente era di origine somala, due dati più che sufficienti alla Lega per imbastire un processo e giungere ad una condanna. Perché, quando 2 anni fa un cairese è stato filmato mentre appiccava il fuoco alla sagrestia della chiesa di S.Lorenzo la Lega non ha chiesto più controlli sui valbormidesi?”.

“Quando il responsabile sarà individuato dopo regolari accertamenti giudiziari, essendo l’Italia ancora un paese in cui vige uno stato di diritto, verrà adeguatamente sanzionato e pensiamo che si debba lottare affinché ciò continui ad avvenire Indipendentemente dal colore della pelle o dal paese di provenienza delle persone”, concludono.