Agg. ore 15:50. Al momento è sotto controllo il fronte di Laigueglia, dove è divampato l’incendio. I residenti non possono ancora tornare nelle proprie case, ma alcune zone sono già in fase di bonifica da parte dei vigili del fuoco. Ad aiutare anche il vento, che in questi ultimi minuti si è placato.

Agg. ore 15:30. “Al momento non ci risultano feriti, né tra i soccorritori né tra i cittadini”. Tira un sospiro di sollievo il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso del Verme che avverte: “Il vento e la siccità non ci stanno aiutando, il fronte si sta spostando verso Alassio. Speriamo, attraverso i mezzi aerei (è stato chiesto anche l’arrivo di un secondo canadair ndr), di riuscire a contenere le fiamme”.

Agg. ore 14:55. Nel pomeriggio è atteso l’arrivo del presidente Giovanni Toti sul luogo dell’incendio. Al momento le fiamme continuano ad espandersi, a fuoco diverse abitazioni. Fortunatamente, pare che non ci siano feriti: i tutti i residenti hanno abbandonato le proprie case. Sul posto è giunto anche un altro mezzo aereo: ora sono in azione due elicotteri e un canadair.

Agg. ore 14:30. Situazione sempre più drammatica, nonostante l’arrivo dei mezzi aerei (sul posto è arrivato anche un canadair) le fiamme stanno continuando a salire sulla collina alle spalle dell’abitato.

Diverse ville sono state distrutte dalle fiamme, la preoccupazione maggiore adesso è che, salendo sulla collina, le fiamme diventino molto più devastanti del rogo di Villanova d’Albenga

Incendio a Laigueglia

Agg. ore 13:35. Le fiamme circondano le abitazioni della zona, due famiglie sono state sfollate in via alla Quiete e si registrano danni all’ultimo piano di un ex albergo. A rischio anche le case di via Summit. Sul posto sono giunti i sindaci di Alassio e Laigueglia, Marco Melgrati e Roberto Sasso del Verme, che stanno monitorando la situazione.

E’ arrivato l’elicottero regionale di Imperia per dare supporto a vigili del fuoco, protezione civile e ai 30 volontari dell’antincendio boschivo sul posto con quattro mezzi che stanno lavorando da terra.

Laigueglia. E’ scattato pochi minuti prima delle 13 un allarme per un incendio a Laigueglia. A bruciare la collina tra Alassio e Laigueglia, sopra la via Aurelia, in località Serre.

La colonna di fumo è visibile anche da Pietra Ligure. Sul posto stanno agendo i vigili del fuoco della squadra di Albenga e diversi volontari. In arrivo anche l’elicottero regionale per procedere allo spegnimento delle fiamme che risultano molto vicine alle case.

Non si conoscono ancora le cause.

