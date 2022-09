Laigueglia. Sono stati attimi di grande paura per i residenti di località Serre, dove alle 13 di oggi è partito il grosso incendio che li ha costretti ad evacuare le proprie case. “La situazione era drammatica – racconta uno di loro – ci siamo subito attivati per cercare di limitare i danni”.

“Dopo aver allertato i soccorsi – prosegue -, abbiamo cercato di togliere tutto quello che poteva essere conduttore di fuoco verso casa nostra, tagliato la vegetazione”. La paura era tanta: “15 metri di fiamme e vento a 30 km/h, abbiamo subito pensato che se non fosse intervenuto un canadair ci sarebbe stato poco da fare”. In quel momento l’ingente macchina dei soccorsi doveva ancora giungere sul posto, c’era solo un elicottero.

Poi tutto ha funzionato alla perfezione, tre mezzi aerei (tra cui un canadair), vigili del fuoco, protezione civile e 30 volontari aib si sono dati da fare per contenere le fiamme ed evitare il disastro. Grazie al loro lavoro, infatti, i danni sono stati contenuti e le case abitate salvate dal fuoco.

In questo momento continuano le operazioni di spegnimento, che dovrebbero durare ancora qualche ora. Ma la zona sarà monitorata anche nei prossimi giorni. Nei residenti, quindi, non ci sono timori per la notte: “Ci hanno tranquillizzato – dichiara uno di loro – hanno detto che hanno pulito vicino alle nostre case e che staranno qui ancora per 2-3 giorni per monitorare la situazione”.