Incendio Laigueglia, Toti: “Intervento tempestivo, grazie a tutti i soccorritori”

Laigueglia. È arrivato poco dopo le 16:30 a Laigueglia il presidente Giovanni Toti per monitorare l’incendio divampato intorno alle 13 di oggi in località Serre. In compagnia del sindaco Roberto Sasso del Verme ha visionato le zone colpite dalla fiamme, che hanno costretto i residenti ad abbandonare le loro case, prima di farci ritorno dopo circa tre ore.

La situazione, infatti, al momento è sotto controllo, come conferma lo stesso governatore: “L’intervento è stato appropriato e tempestivo, sono arrivati sul posto un canadair e due elicotteri della regione. Non ci sono feriti, anche i danni sono stati contenuti, li verificheremo più nel dettaglio nelle prossime ore quando l’incendio sarà dichiarato totalmente bonificato. Poi faremo con il sindaco il punto sulla situazione e sugli interventi necessari”, spiega Toti.

Al momento ancora sconosciute le cause del rogo: “Non sappiamo se sia stato di origine dolosa o meno – dichiara il presidente – ma raccomandiamo a tutte le persone in Liguria di mantenere un criterio di prudenza elevatissimo, basta una piccola distrazione, un barbecue, una sigaretta per creare danni ingenti soprattutto considerando la stagione siccitosa in cui stiamo vivendo. Oggi il terreno secco e il forte vento hanno reso tutto più complesso”.

Toti poi si rivolge ai soccorritori intervenuti: “Ringrazio tutti i volontari che si sono prodigati per limitare i danni, i piloti di regione che stanno facendo un lavoro straordinario e il dipartimento di protezione civile nazionale con cui siamo in contatto per calibrare lo sforzo necessario”.