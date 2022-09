Laigueglia. È partita la conta dei danni dopo il grosso incendio divampato nella tarda mattina di sabato 17 settembre in località via Serre, dichiarato ufficialmente spento solo ieri sera. Un bilancio che può considerarsi positivo, tenendo conto della portata iniziale del rogo: nessun ferito né tra i cittadini né tra i soccorritori e danni circoscritti ad alcuni edifici, cortili e attrezzature, oltre ovviamente agli alberi andati a fuoco.

Nel dettaglio – spiega il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso del Verme – “ad oggi risultano bruciati la dependance di un albergo, ormai chiuso da tre anni, e un bombolone del gpl che serviva alcune case. A livello comunale non ci sono stati danni, a parte 300 metri di naspi (una sorta di manichette antincendio ndr) andati in fiamme, mentre alcuni privati hanno perso mezzi agricoli, altri recinzioni e baracche dove erano custodite varie attrezzature”.

Il rogo, su cui la procura sta indagando per scoprirne la cause, ha colpito quindi principalmente i privati, provocando danni materiali che, come detto, all’inizio si pensava potessero essere molto più consistenti. “Il fuoco è arrivato a poche decine di metri dal centro abitato, rischiando di bruciare uno dei borghi più belli d’Italia. Ce la siamo davvero vista brutta, è stata una prova dura, ma la gestione è stata ottima”, dichiara Sasso.

“Il merito – sottolinea – è stato dei soccorritori che sono intervenuti prontamente: prima le squadre a terra di vigili del fuoco, aib e protezione civile, poi i mezzi aerei (due elicotteri e un canadair). Si è riusciti a costruire una linea taglia fuoco a difesa dell’abitato, solo una volta messe in sicurezza le abitazioni, si è proceduto a contenere l’incendio boschivo. Una ventina di residenti sono stati temporaneamente evacuati, ma dopo poche ore hanno potuto fare ritorno nelle loro case”.

“Questa volta, fortunatamente, siamo riusciti ad evitare il peggio – conclude il sindaco –, ma il mio appello va a tutti i cittadini: fate attenzione, anche una piccola distrazione può causare danni ingenti e mettere in pericolo molto persone”.