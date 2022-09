Spotorno. Intervento dei vigili del fuoco oggi pomeriggio intorno alle 15.30 a Spotorno, in via Alla Rocca, per un principio di incendio in una abitazione.

Sul posto sono intervenute anche un’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Bianca di Spotorno.

Un anziano che si trovava all’interno dell’appartamento è stato portato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.